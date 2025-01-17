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Цьогоріч на будівництво укриттів у школах і профтехах передбачено 6,2 млрд грн: коли можна подати заявки
З 20 до 26 січня 2025 року громади можуть подавати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах і професійно-технічних навчальних закладах. Розмір субвенції цьогоріч становить 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн з них спрямують на завершення проектів, розпочатих 2024 року.
Про це інформує пресслужба Урядового порталу.
Хто може отримати кошти
На кошти можуть подати заявки:
- військово-морські й військово-спортивні ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;
- заклади з 200+ учнями;
- заклади до 200 учнів, якщо вони є єдиними в громаді, працюють очно / змішано й до яких підвозять учнів щонайменше з двох інших шкіл.
Фінансування проєктів відбиратиме комісія МОН через платформу DREAM, враховуючи зону ризику громади за Методикою оцінювання ризиків у освіті.
Про фінансування
Обсяги фінансування залежать від рівня ризику громади та кількості учнів:
- дуже високий — 50% субвенції;
- високий — 40%;
- помірний і задовільний — 10%.
Щоб претендувати на фінансування, заклад має відповідати таким умовам:
1. дистанційне або змішане навчання;
2. відсутність пошкоджень будівель, спричинених війною, або їхнє усунення не потребує будівельних робіт;
3. відсутність укриття (або наявність лише найпростішого) чи необхідність капітального ремонту/реконструкції укриття;
4. готовність проектно-кошторисної документації;
5. завершення робіт до кінця 2025 року;
6. підтвердження співфінансування з місцевого або обласного бюджету.
Як буде здійснено розподіл коштів на укриття
Громади подаватимуть проекти через систему DREAM.
Кожен проект буде автоматично пріоритизовано за такими критеріями: підготовленість, безпека, співфінансування, сталість, фінансова ефективність і посилення спроможності громади.
Бали для окремих закладів освіти розраховуватимуть за підвищеними коефіцієнтами:
- 10 — для військових ліцеїв і закладів-учасників експериментального проекту з посилення безпеки під час воєнного стану;
- 1,5 — для закладів освіти, які єдині в громаді працюють очно й куди підвозять учнів із двох і більше шкіл.
Кожна обласна військова адміністрація матиме змогу розподілити свої 50 балів між громадами в межах кожного рівня ризику. Для цього області матимуть 5 робочих днів.
Комісія МОН проаналізує всі проекти, починаючи з найпріоритетніших з урахуванням рівнів ризику. Сформований список буде передано уряду для затвердження.
Після його ухвалення кошти перерахують до місцевих бюджетів.
Delo.ua повідомляло, у Миколаївській області з’явилися дві підземні школи, що забезпечують безпечне офлайн-навчання навіть під час тривалих повітряних тривог.
Додамо, у Запоріжжі та області також будують 6 підземних шкіл. Раніше повідомлялося, що їх повинні були відкрити до кінця жовтня. Проте, наразі така інформація відсутня.