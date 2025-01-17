Цьогоріч на будівництво укриттів у школах і профтехах передбачено 6,2 млрд грн: коли можна подати заявки

З 20 до 26 січня 2025 року громади можуть подавати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах і професійно-технічних навчальних закладах. Розмір субвенції цьогоріч становить 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн з них спрямують на завершення проектів, розпочатих 2024 року.

Про це інформує пресслужба Урядового порталу.

Хто може отримати кошти

На кошти можуть подати заявки:

військово-морські й військово-спортивні ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;

заклади з 200+ учнями;

заклади до 200 учнів, якщо вони є єдиними в громаді, працюють очно / змішано й до яких підвозять учнів щонайменше з двох інших шкіл.

Фінансування проєктів відбиратиме комісія МОН через платформу DREAM, враховуючи зону ризику громади за Методикою оцінювання ризиків у освіті.

Про фінансування

Обсяги фінансування залежать від рівня ризику громади та кількості учнів:

дуже високий — 50% субвенції;

високий — 40%;

помірний і задовільний — 10%.

Щоб претендувати на фінансування, заклад має відповідати таким умовам:

1. дистанційне або змішане навчання;

2. відсутність пошкоджень будівель, спричинених війною, або їхнє усунення не потребує будівельних робіт;

3. відсутність укриття (або наявність лише найпростішого) чи необхідність капітального ремонту/реконструкції укриття;

4. готовність проектно-кошторисної документації;

5. завершення робіт до кінця 2025 року;

6. підтвердження співфінансування з місцевого або обласного бюджету.

Як буде здійснено розподіл коштів на укриття

Громади подаватимуть проекти через систему DREAM.

Кожен проект буде автоматично пріоритизовано за такими критеріями: підготовленість, безпека, співфінансування, сталість, фінансова ефективність і посилення спроможності громади.

Бали для окремих закладів освіти розраховуватимуть за підвищеними коефіцієнтами:

10 — для військових ліцеїв і закладів-учасників експериментального проекту з посилення безпеки під час воєнного стану;

1,5 — для закладів освіти, які єдині в громаді працюють очно й куди підвозять учнів із двох і більше шкіл.

Кожна обласна військова адміністрація матиме змогу розподілити свої 50 балів між громадами в межах кожного рівня ризику. Для цього області матимуть 5 робочих днів.

Комісія МОН проаналізує всі проекти, починаючи з найпріоритетніших з урахуванням рівнів ризику. Сформований список буде передано уряду для затвердження.

Після його ухвалення кошти перерахують до місцевих бюджетів.

Delo.ua повідомляло, у Миколаївській області з’явилися дві підземні школи, що забезпечують безпечне офлайн-навчання навіть під час тривалих повітряних тривог.

Додамо, у Запоріжжі та області також будують 6 підземних шкіл. Раніше повідомлялося, що їх повинні були відкрити до кінця жовтня. Проте, наразі така інформація відсутня.