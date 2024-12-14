На Миколаївщині відкрили дві підземні школи (ФОТО)

У Миколаївській області з’явилися дві підземні школи, що забезпечують безпечне офлайн-навчання навіть під час тривалих повітряних тривог. Це стало можливим завдяки співпраці Миколаївської обласної військової адміністрації та міжнародного благодійного фонду savED, підтримці донаторів, бізнесу та міжнародної спільноти.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА.

Перша підземна школа відкрилася 6 грудня у селищі Центральному Шевченківської громади, що було деокуповане у 2022 році. У ліцеї облаштували сучасне укриття, де діти можуть навчатися офлайн після багаторічного періоду дистанційного навчання, спричиненого пандемією та війною.

"У 2022 році селище Центральне упродовж восьми місяців перебувало під російською окупацією, а школярі змушені були навчатися онлайн більше ніж чотири роки поспіль через пандемію та війну. Це вплинуло на якість освіти й комунікативні навички дітей. Для прикладу, першокласник Ігор, який чекає батька з фронту, ніколи не відвідував уроки офлайн", - зазначили в ОДА.

Проєкт вартістю понад 5,5 мільйона гривень став можливим завдяки міжнародним організаціям, волонтерам із Нідерландів і внескам українців за кордоном, зокрема, підлітків, які організували збори у Великій Британії.

Укриття школи оснащено всім необхідним для проведення уроків, що дозволяє учням знову відчути атмосферу навчання у класі. Для багатьох дітей, які через війну ніколи не відвідували уроки офлайн, це стало першим досвідом живого навчання.

Наступного дня, 7 грудня, у Миколаєві відкрили другу підземну школу. Укриття однієї з місцевих шкіл було відремонтовано та пристосовано для занять. Загальна вартість робіт склала понад 4 мільйони гривень.

Проєкти реалізуються благодійним фондом savED, який займається відновленням доступу до освіти у постраждалих від війни громадах.

Додамо, у Запоріжжі та області також будують 6 підземних шкіл. Раніше повідомлялося, що їх повинні були відкрити до кінця жовтня. Проте, наразі така інформація відсутня.