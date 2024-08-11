Стало відомо, коли відкриють перші підземні школи у Запоріжжі (ФОТО)

У Запоріжжі до кінця жовтня планують відкрити перші підземні школи. Наразі у місті та області будують 6 таких шкіл.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Розпочнуть освітній процес у "підземних школах" вже цього року

"Об’єкти надскладні, а терміни стислі. Ми розраховуємо, що перші школи приймуть своїх перших відвідувачів наприкінці жовтня. Така у нас амбітна мета є. І сьогодні, згідно з графіком, ми бачмо, що цей план нам може вдатися", - зауважив Федоров.

За його словами, наразі одночасно будується 6 підземних шкіл. Деякі з них - на стадії високої готовності, інші - на початкових етапах.

Очільник ОВА уточнив, що такі школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах - Кушугумській, Широківській та Біленьківській.

Один із найскладніших обʼєктів - "підземна школа" в районі "Піски" у Запоріжжі

Як повідомив Федоров, наразі триває будівництво одного із найскладніших обʼєктів цього року - "підземної школи" в районі "Піски" у Запоріжжі.

"Підрядники виконують роботи на складній ділянці - піску. Тож облаштували додаткове свайне поле і підпірні стіни, щоб не було осипання. Залили проміжну бетонну плиту в котловані і проводять гідроізоляцію. Роботи ведуть у дві зміни - з раннього ранку до пізнього вечора", - розповів очільник ОВА.

Він додав, що проєкт на 115 мільйонів гривень реалізують за кошти держсубвенції та співфінансування з обласного і місцевого бюджетів. Вже обласна влада провела перемовини з донорами, які допоможуть облаштувати класи обладнанням і меблями.

У школі навчатиметься майже 1000 учнів, тож підземний навчальний простір на 1000 людей у дві зміни покриє потреби всіх дітей.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти Запорізької облдержадміністрації щодо будівництва п’яти підземних шкіл в області. Загальна сума субвенції від держави на ці проекти може сягнути 500 мільйонів гривень.

Навчання під землею

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Окрім цього, за повідомленням Радіо Свобода, 3 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що школу під землею побудували і в Індустріальному районі Харкова. Приміщення освітнього закладу має 20 класних кімнат, тут зможуть навчатися 600 дітей. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Також у Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Окрім того, під землею у Харкові навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.

А в травні у Люботині Харківської області розпочала роботу в тестовому режимі перша підземна школа з укриттям найвищого класу безпеки, що розраховане на 400 людей.