Для учнів 10-11 класів розробили нову навчальну програму "Захист України": що вивчатимуть

Учні 10–11 класів закладів загальної середньої освіти вивчатимуть модельну навчальну програму "Захист України", що містить теоретичні уроки та практичні заняття на новому обладнанні.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Згідно з повідомленням, в МОН розробили проєкт модельної навчальної програми "Захист України" для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Ця програма є ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя.

Зазначається, що програма має отримати гриф "Рекомендовано" за результатами експертизи та відповідний наказ до затвердження від МОН.

"Оновлений проєкт програми «Захист України» відображає реалії та виклики, з якими стикається наша держава, розроблено з урахуванням досвіду та рекомендацій провідних експертів у сфері оборони, громадських організацій та освітян", - йдеться в повідомленні відомства.

Що вивчатимуть школярі

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.

Наповнення кожного модуля сформовано на основі консультацій та обговорень з експертами та десятками таких організацій, як Victory Drones, ГО "Військова школа "Боривітер", БФ "Солом’янські котики", Всеукраїнська рада реанімації, OSINT-агенція Molfar, Демократична школа "Майбутні" тощо.

Інноваційні підходи для навчання

В МОН повідомляють, що для навчання оновленого предмета використовуватимуть інноваційні підходи, такі як:

Оновлена програма з акцентом на практичних навичках.

Навчальний день раз на місяць, щоб глибше зануритися в матеріал та ефективніше відпрацьовувати практичні навички. Для цього створюють спеціально обладнані осередки, де учні зможуть практикувати набуті знання на новому технічному обладнанні.

Сучасне обладнання — осередки будуть оснащені комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги.

Підготовка вчителів — уже понад 100 тренерів пройшли навчання та матимуть змогу передавати знання вчителям з регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію. Це дасть змогу ефективно викладати за новою програмою та застосовувати сучасні педагогічні підходи.

Ключовий акцент проєкту — на практичній підготовці. Кожен модуль передбачає засвоєння і відпрацювання конкретних навичок з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стресо- та психологічної стійкості.

Для закріплення відпрацювання практичних умінь та навичок обов’язкове проведення навчально-польових зборів або тренінгових занять. Під час реалізації програми можливе використання таких форм освітньої діяльності, як навчальні екскурсії, проєкти, ігри тощо.

Із текстом проєкту програми можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 1,65 млрд гривень на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу "Захист України" в школах.

До проєкту долучилися Сили оборони

12-та бригада спеціального призначення "Азов" стала першим підрозділом Сил оборони України, який бере активну участь у реформуванні курсу "Захист України" для учнів 10-11 класів. Військовослужбовці бригади готуватимуть майбутніх тренерів з теорії воєнного управління за стандартами НАТО.

Учасники тренерського курсу отримають від бійців "Азову" знання про сучасну війну та взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями. Головне завдання тренерів - модернізувати застарілу програму курсу, зробивши її цікавою та корисною для школярів.

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