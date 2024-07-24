Для учеников 10-11 классов разработали новую учебную программу "Защита Украины": что будут изучать

Ученики 10–11 классов заведений общего среднего образования будут изучать модельную учебную программу "Защита Украины", содержащую теоретические уроки и практические занятия на новом оборудовании.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Согласно сообщению, в МОН разработали проект модельной учебной программы "Защита Украины" для 10-11 классов заведений общего среднего образования. Эта программа является ключевым элементом комплексного обновления предмета, направленного на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков защиты своей жизни.

Программа должна получить гриф "Рекомендовано" по результатам экспертизы и соответствующий приказ к утверждению от МОН.

"Обновленный проект программы "Защита Украины" отражает реалии и вызовы, с которыми сталкивается наше государство, разработан с учетом опыта и рекомендаций ведущих экспертов в сфере обороны, общественных организаций и педагогов", — говорится в сообщении ведомства.

Что будут изучать школьники

В 10 классе ученики будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Значительное внимание уделяется практическим навыкам: ориентированию на местности, основам инженерной фортификации, стрелковой подготовке.

Программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний по медицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в условиях кризиса, возможностей и способов обороны Украины.

Наполнение каждого модуля сформировано на основе консультаций и обсуждений с экспертами и десятками таких организаций, как Victory Drones, ОО "Военная школа "Боривитер", БФ "Соломенные котики", Всеукраинский совет реанимации, OSINT-агентство Molfar, Демократическая школа "Будущие" тому подобное.

Инновационные подходы к обучению

В МОН сообщают, что для изучения обновленного предмета будут использоваться инновационные подходы, такие как:

Обновленная программа с акцентом на практических навыках.

Учебный день раз в месяц, чтобы глубже погрузиться в материал и более эффективно отрабатывать практические навыки. Для этого создают специально оборудованные ячейки, где ученики смогут практиковать полученные знания на новом техническом оборудовании.

Современное оборудование — ячейки будут оснащены компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными лазерными стрелковыми тренажерами и инструментами для овладения правил медицинской помощи.

Подготовка учителей — уже более 100 тренеров прошли обучение и смогут передавать знания учителям из регионов, повышая их квалификацию. Это позволит эффективно преподавать новую программу и применять современные педагогические подходы.

Ключевой акцент проекта – на практической подготовке. Каждый модуль предусматривает усвоение и отработку конкретных навыков управления дронами, информационной безопасности, навигации, разведки на основе открытых источников (OSINT), стрессо- и психологической устойчивости.

Для закрепления отработки практических умений и навыков обязательно проведение учебно-полевых сборов или тренинговых занятий. При реализации программы возможно использование таких форм образовательной деятельности, как обучающие экскурсии, проекты, игры и т.д.

С текстом проекта программы можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о выделении 1,65 млрд гривен на закупку современного оборудования для обновленного курса "Защита Украины" в школах.

К проекту присоединились Силы обороны

12-я бригада специального назначения "Азов" стала первым подразделением Сил обороны Украины, активно участвующим в реформировании курса " Захист Украины" для учеников 10-11 классов. Военнослужащие бригады будут готовить будущих тренеров по теории военного управления по стандартам НАТО.

Участники тренерского курса получат от бойцов "Азова" знания о современной войне и взаимодействии разных видов вооружений в единой системе управления операциями. Главная задача тренеров – модернизировать устаревшую программу курса, сделав ее интересной и полезной для школьников.

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