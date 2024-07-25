Уряд затвердив стандарт профільної середньої освіти: що зміниться для учнів

Кабінет міністрів України затвердив новий державний стандарт профільної середньої освіти. Цей стандарт застосовуватиметься в академічних ліцеях (10-12 класи), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, а також фахової передвищої та спеціалізованої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Новий стандарт надасть учням можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, вибираючи між академічним та професійним спрямуванням.

Учні шкіл та студенти закладів професійної (професійно-технічної) освіти і фахової передвищої освіти зможуть обирати профіль навчання, що пропонуватиме навчальні предмети або інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення, а також предмети поза профілем.

Навчання за новим стандартом розпочнеться з 1 вересня 2027 року. До цього часу відбуватиметься підготовка до реформи, включаючи затвердження типової освітньої програми, модельних навчальних програм, пілотування та зміну мережі закладів освіти.

Пілотування стандарту розпочнеться з 2025 року.

Основні нововведення стандарту

Вибір профілю навчання : учні зможуть обирати такі профілі, як математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

: учні зможуть обирати такі профілі, як математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо. Години для вивчення предметів : кількість годин на навчальні предмети за вибором збільшується з кожним роком навчання.

: кількість годин на навчальні предмети за вибором збільшується з кожним роком навчання. Інтегровані курси за профілем : 10 клас — 280 годин, 11 клас — 315 годин, 12 клас — 420 годин.

: 10 клас — 280 годин, 11 клас — 315 годин, 12 клас — 420 годин. Інтегровані курси поза профілем : 10 клас — 140 годин, 11 клас — 315 годин, 12 клас — 420 годин.

: 10 клас — 140 годин, 11 клас — 315 годин, 12 клас — 420 годин. Обов’язкові курси: найбільша кількість годин у 10 класі (840 годин), менша у 11 класі (630 годин) і ще менша у 12 класі (420 годин).

Адаптаційний період та академічна свобода

Згідно з повідомленням, 10 клас буде адаптаційним роком, мета якого — допомогти учням визначитися з обраним профілем. У цей період відмінність між профілями буде мінімальною, що дозволить учням змінити профіль навчання без освітніх втрат.

Заклади освіти зможуть реалізувати свою академічну свободу, пропонуючи вибіркові курси як профільні, так і позапрофільні. Години на вибіркові курси можна перерозподілити на обов’язкові навчальні предмети за обраним профілем.

В Міносвіти наголосили, що такий стандарт дозволяє формувати змінні групи для вивчення окремих освітніх компонентів, що дає можливість учням вивчати різні предмети в різних групах залежно від індивідуального вибору.

В Україні 30 шкіл стануть пілотними академічними ліцеями

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки розпочало пілотування реформи профільної середньої освіти (10-12 класи), у межах якого 30 шкіл з усієї України стануть пілотними академічними ліцеями.

25 ініціативних шкіл з усієї України вже стали ліцеями-амбасадорами; скоро до них долучиться ще 5: ці заклади першими розроблятимуть і застосовуватимуть нові освітні моделі та навчальні програми, щоб згодом ділитися досвідом із закладами освіти всієї країни.

Ці школи будуть менторами для інших пілотних академічних ліцеїв, які апробуватимуть різні елементи профільної середньої освіти.

У МОН повідомляють, що у межах підготовки до пілотування заклади освіти будуть розробляти стратегію свого розвитку, визначати профілі, а також розробляти курси за вибором для учнів.

Уже відбулися дві стратегічні сесії з педагогами ліцеїв, учителі й директори закладів визначали свої сильні та слабкі сторони, а також формували очікування від реформування.