Правительство утвердило стандарт профильного среднего образования: что изменится для учащихся

Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт профильного среднего образования. Этот стандарт будет применяться в академических лицеях (10-12 классы), заведениях профессионального (профессионально-технического) образования, а также профессионального высшего и специализированного образования для получения полного общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Новый стандарт предоставит учащимся возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию, выбирая между академическим и профессиональным направлением.

Учащиеся школ и студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и профессионального высшего образования смогут выбирать профиль обучения, предлагающий учебные предметы или интегрированные курсы для углубленного или профессионально ориентированного изучения, а также предметы вне профиля.

Учеба по новому стандарту начнется с 1 сентября 2027 года. До этого времени будет подготовка к реформе, включая утверждение типовой образовательной программы, модельных учебных программ, пилотирование и изменение сети учебных заведений.

Пилотирование стандарта начнется с 2025 года.

Основные новшества стандарта

Выбор профиля обучения : учащиеся смогут выбирать такие профили, как математический, STEM, IT, языково-литературный и т.д.

: учащиеся смогут выбирать такие профили, как математический, STEM, IT, языково-литературный и т.д. Часы для изучения предметов : количество часов на учебные предметы по выбору увеличивается с каждым годом обучения.

: количество часов на учебные предметы по выбору увеличивается с каждым годом обучения. Интегрированные курсы по профилю : 10 класс — 280 часов, 11 класс — 315 часов, 12 класс — 420 часов.

: 10 класс — 280 часов, 11 класс — 315 часов, 12 класс — 420 часов. Интегрированные курсы вне профиля : 10 класс — 140 часов, 11 класс — 315 часов, 12 класс — 420 часов.

: 10 класс — 140 часов, 11 класс — 315 часов, 12 класс — 420 часов. Обязательные курсы : наибольшее количество часов в 10 классе (840 часов), меньшее в 11 классе (630 часов) и еще меньшее в 12 классе (420 часов).

Адаптационный период и академическая свобода

Согласно сообщению, 10 класс будет адаптационным годом, цель которого – помочь учащимся определиться с выбранным профилем. В этот период разница между профилями будет минимальной, что позволит учащимся изменить профиль обучения без образовательных потерь.

Учреждения смогут реализовать свою академическую свободу, предлагая выборочные курсы как профильные, так и внепрофильные. Часы на выборочные курсы можно перераспределить по обязательным учебным предметам по выбранному профилю.

В Минобразования отметили, что такой стандарт позволяет формировать переменные группы для изучения отдельных образовательных компонентов, что позволяет учащимся изучать различные предметы в разных группах в зависимости от индивидуального выбора.

В Украине 30 школ станут пилотными академическими лицеями

Напомним, Министерство образования и науки приступило к пилотированию реформы профильного среднего образования (10-12 классы), в рамках которого 30 школ со всей Украины станут пилотными академическими лицеями.

25 инициативных школ со всей Украины уже стали лицеями-посольствами; скоро к ним присоединится еще 5: эти учреждения первыми будут разрабатывать и применять новые образовательные модели и учебные программы, чтобы впоследствии делиться опытом с учебными заведениями всей страны.

Эти школы будут менторами для других пилотных академических лицеев, которые будут апробировать разные элементы профильного среднего образования.

В МОН сообщают, что в рамках подготовки к пилотированию учебные заведения будут разрабатывать стратегию своего развития, определять профили, а также разрабатывать курсы по выбору для учащихся.

Уже прошли две стратегические сессии с педагогами лицеев, учителя и директора заведений определяли свои сильные и слабые стороны, а также формировали ожидания от реформирования.