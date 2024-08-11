Стало известно, когда откроют первые подземные школы в Запорожье (ФОТО)

В Запорожье до конца октября планируют открыть первые подземные школы. В городе и области строят 6 таких школ.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Начнут образовательный процесс в "подземных школах" уже в этом году

"Объекты сверхсложные, а сроки сжатые. Мы рассчитываем, что первые школы примут своих первых посетителей в конце октября. Такая у нас амбициозная цель есть. И сегодня, согласно графику, мы видим, что этот план нам может удаться", — заметил Федоров.

По его словам, в настоящее время одновременно строится 6 подземных школ. Некоторые из них – на стадии высокой готовности, другие – на начальных этапах.

Глава ОВА уточнил, что такие школы строят не только в Запорожье, но и в сельских общинах – Кушугумской, Широковской и Беленьковской.

Один из самых сложных объектов – "подземная школа" в районе "Пески" в Запорожье

Как сообщил Федоров, в настоящее время продолжается строительство одного из самых сложных объектов этого года – "подземной школы" в районе "Пески" в Запорожье.

"Подрядчики выполняют работы на сложном участке — песке. Так что обустроили дополнительное свайное поле и подпорные стены, чтобы не было осыпания. Залили промежуточную бетонную плиту в котловане и проводят гидроизоляцию. Работы ведут в две смены — с раннего утра до позднего вечера", — рассказал. руководитель ОВА.

Он добавил, что проект на 115 миллионов гривен реализуют за счет госсубвенции и софинансирования из областного и местного бюджетов. Уже областные власти провели переговоры с донорами, которые помогут обустроить классы оборудованием и мебелью.

В школе будет учиться почти 1000 учеников, поэтому подземное учебное пространство на 1000 человек в две смены покроет потребности всех детей.

Напомним, Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты Запорожской облгосадминистрации по строительству пяти подземных школ в области. Общая сумма субвенции от государства на эти проекты может составить 500 миллионов гривен.

Обучение под землей

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме того, по сообщению Радио Свобода, 3 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе Харькова. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей.

А в мае в Люботине Харьковской области начала работу в тестовом режиме первая подземная школа с укрытием высшего класса безопасности, рассчитанная на 400 человек.