В Николаевской области открыли две подземные школы (ФОТО)

В Николаевской области появились две подземные школы, обеспечивающие безопасное офлайн-обучение даже во время продолжительных воздушных тревог. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Николаевской областной военной администрации и международного благотворительного фонда savED, поддержке донаторов, бизнеса и международного сообщества.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

Первая подземная школа открылась 6 декабря в поселке Центральном Шевченковской общины, которая была деоккупирована в 2022 году. В лицее обустроили современное укрытие, где дети могут учиться офлайн после многолетнего периода дистанционного обучения, вызванного пандемией и войной.

"В 2022 году поселок Центральный на протяжении восьми месяцев находился под российской оккупацией, а школьники вынуждены были учиться онлайн более четырех лет подряд из-за пандемии и войны. Это повлияло на качество образования и коммуникативные навыки детей. Для примера, первоклассник Игр, который ждет отца с фронта, никогда не посещал уроки офлайн", — отметили в ОГА.

Проект стоимостью более 5,5 миллионов гривен стал возможным благодаря международным организациям, волонтерам из Нидерландов и вкладам украинцев за рубежом, в частности подростков, организовавших собрание в Великобритании.

Укрытие школы оснащено всем необходимым для проведения уроков, что позволяет учащимся вновь ощутить атмосферу обучения в классе. Для многих детей, которые из-за войны никогда не посещали уроки офлайн, это стало первым опытом живого обучения.

На следующий день, 7 декабря, в Николаеве открыли вторую подземную школу. Укрытие одной из местных школ было отремонтировано и приспособлено для занятий.

Проекты реализуются благотворительным фондом savED, который занимается восстановлением доступа к образованию в общинах, пострадавших от войны.

Добавим, в Запорожье и области также строят 6 подземных школ, ранее сообщалось, что их должны были открыть до конца октября.