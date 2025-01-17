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В этом году на строительство укрытий в школах и профтехах предусмотрено 6,2 млрд грн: когда можно подать заявки

В этом году на строительство укрытий в школах и профтехах предусмотрено 6,2 млрд грн: когда можно подать заявки
Финансирование проектов будет отбирать комиссия МОН через платформу DREAM. Фото: Николаевская ОГА

С 20 по 26 января 2025 года общины могут подавать заявки на строительство и ремонт укрытий в школах и профессионально-технических учебных заведениях. Размер субвенции в этом году составляет 6,2 млрд грн., 460,5 млн грн. 

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

Кто может получить деньги

На средства могут подать заявки:

  • военно-морские и военно-спортивные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой;
  • заведения с 200+ учащимися;
  • заведения до 200 учащихся, если они единственные в общине, работают очно/смешано и к которым подвозят учащихся по меньшей мере из двух других школ.

Финансирование проектов будет отбирать комиссия МОН через платформу DREAM, учитывая зону риска общества по Методике оценки рисков в образовании.

О финансировании

Объемы финансирования зависят от уровня риска общества и количества учащихся:

  • очень высокий – 50% субвенции;
  • высокий – 40%;
  • умеренный и удовлетворительный – 10%.

Чтобы претендовать на финансирование, заведение должно отвечать следующим условиям:

1.        дистанционное или смешанное обучение;

2.        отсутствие повреждений зданий, вызванных войной, или их устранение не требует строительных работ;

3.        отсутствие укрытия (или наличие только простейшего) или необходимость капитального ремонта/реконструкции укрытия;

4.        готовность проектно-сметной документации;

5.        завершение работ к концу 2025 года;

6.        подтверждение софинансирования из местного или областного бюджета.

Как будет осуществлено распределение средств на укрытие

Общество будет представлять проекты через систему DREAM.

Каждый проект будет автоматически приоритизирован по следующим критериям: подготовленность, безопасность, софинансирование, постоянство, финансовая эффективность и усиление возможности общества.

Баллы для отдельных учебных заведений будут рассчитывать по повышенным коэффициентам:

  • 10 — для военных лицеев и заведений-участников экспериментального проекта по усилению безопасности во время военного положения;
  • 1,5 — для учебных заведений, которые единственные в общине работают очно и куда подвозят учащихся из двух и более школ.

Каждая областная военная администрация сможет распределить свои 50 баллов между общинами в пределах каждого уровня риска. Для этого области будут иметь 5 рабочих дней.

Комиссия МОН проанализирует все проекты, начиная с самых приоритетных с учетом уровней риска. Сформированный список будет передан правительству для утверждения.

После его принятия средства будут перечислены в местные бюджеты.

Напомним, в Николаевской области появились две подземные школы, обеспечивающие безопасное офлайн-обучение даже во время длительных воздушных тревог.

Добавим, в Запорожье и области также строят 6 подземных школ. Ранее сообщалось, что их должны были открыть до конца октября. Однако пока такая информация отсутствует.

Автор:
Ольга Опенько