В Україні оновлять ще 100 майстерень у профтехах та реформують систему професійної освіти

Цього року в Україні планують оновити ще близько 100 майстерень у закладах професійної освіти. На це в державному бюджеті передбачено понад 500 млн грн.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми вже обладнали близько 100 майстерень профтехів. Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам. Систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання", — зазначив Шмигаль.

Окрім оновлення матеріально-технічної бази, уряд запроваджує низку реформ:

Фінансова автономія закладів — професійні училища та коледжі зможуть самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки.

Співпраця з бізнесом — навчальні заклади залучатимуть партнерів до спільних інвестиційних проєктів для покращення освітньої інфраструктури.

Гнучкість освітніх програм — модульна структура дасть змогу здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами відповідно до потреб ринку праці.

Також передбачається спрощення типів закладів профосвіти. Замість 18 видів установ залишиться лише два:

Професійний коледж — для отримання повноцінної професійної освіти.

Навчальний центр — для короткострокових та спеціалізованих програм.

Шмигаль додав, що здобувачі профосвіти отримають офіційний статус студентів або курсантів. Уряд сподівається на підтримку відповідного законопроєкту парламентом найближчим часом.

Окрім цього, в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях ввели нову спеціальність - можна вивчитись на оператора цивільних дронів.