Самый масштабный проект: Украина строит обновленную образовательную инфраструктуру

Министерство образования и науки Украины реализует самый большой в истории страны проект по модернизации образовательной инфраструктуры. В 2024-2025 годах правительство выделило финансирование на создание подземных школ-укрытий, современных лабораторий, мастерских в профтехах, модернизацию пищеблоков и ячеек "Защиты Украины".

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Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

По данным ведомства, строительство и обновление образовательных пространств будет продолжаться в 2026 году. Будет построено и модернизировано более 1500 образовательных пространств.

«Наша миссия – построить систему, способную формировать профессиональных и счастливых людей для новой инновационной экономики. Один из треков для достижения этой миссии – самое масштабное обновление образовательной инфраструктуры. Пространства становятся более безопасными, современными и технологичными", — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что предполагает проект?

В рамках проекта внимание будут уделять безопасному обучению в условиях войны, инновационным подходам к обучению, здоровому питанию детей и т.д. Образовательная инфраструктура изменится следующим образом — будет построено и создано:

200 подземных школ-укрытий;

200 мастерских в профтехах ;

более 100 современных лабораторий;

100 современных лабораторий; 210 обновленных школьных пищеблоков;

963 ячейки "Защиты Украины".



Общий объем государственных инвестиций в образовательную инфраструктуру за 2024-2025 годы составляет 22,56 млрд гривен. Кроме того, объекты финансируются из местных бюджетов и донорских средств.

Уже за январь-февраль 2025 открыто и обновлено более 1000 образовательных пространств. Масштабные открытия объектов будут продолжаться в 2025 году, а часть проектов, получивших финансирование, будет реализована в 2026 году, обеспечивая устойчивое развитие образовательной инфраструктуры.

Напомним, в этом году в Украине планируется обновить еще около 100 мастерских в учреждениях профессионального образования. На это в государственном бюджете предусмотрено более 500 млн. грн.