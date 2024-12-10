Реформа освіти: які предмети будуть обов’язковими в старшій школі

У старшій профільній школі учні вивчатимуть як обрані профільні предмети чи курси, так і обовʼязкові для всіх дисципліни.

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Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки.

Зазначається, що реформа, яка розпочнеться 2027 року, покликана змінити застарілі підходи до освіти, підвищити її якість і надати учням більше можливостей.

Старша школа зможе запропонувати учням й ученицям, незалежно від їхнього місця проживання, ширший вибір профілів, предметів і курсів, практичне та проєктне навчання.

Що зміниться для старшокласників

Як пояснюють у МОН, школа стане профільною, що передбачає три рівні вибору:

Вибір профілю навчання — профільні предмети й курси учні вивчатимуть поглиблено. Вибір предметів / курсів у межах профілю — щоб індивідуалізувати вивчення обраного профілю. Вибір предметів / курсів поза профілем для врахування різних зацікавлень учнів.

Повідомляється, що старшокласники і старшокласниці зможуть навчатися в ліцеях за обраним профілем, самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також курси, не пов’язані з профілем.

Обовʼязкові предмети

Як наголошують у МОН, варіантів профілів — десятки, але є три тематичні кластери, у межах яких формуватимуть профілі навчання:

Мовно-літературний: українська мова й література, іноземні мови й літератури тощо. STEM: природничі науки, ІТ, математика тощо. Суспільно-гуманітарний: історія, правознавство, психологія, соціологія тощо.

Тому учні вивчатимуть не лише обрані профільні предмети / курси, а й обов’язкові для всіх дисципліни.

У МОН уточнюють, що у 10 класі серед обовʼязкових будуть дисципліни, які представляють усі освітні галузі, визначені Державним стандартом профільної середньої освіти:

мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);

математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);

природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);

громадянська й історична (історія, громадянська освіта тощо);

соціальна і здоровʼязбережувальна (курси, повʼязані з добробутом, здоровʼям тощо);

інформатична (інформатика);

фізична культура (спортивні заняття);

мистецька (музичне мистецтво, живопис тощо);

технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).

Крім того, кількість предметів і курсів за вибором пропорційно зростатиме до 12 класу, а обовʼязкових — зменшуватиметься.

"Обираючи профіль навчання і предмети / курси, учень або учениця зможе поглиблювати знання і навички з однієї чи кількох освітніх галузей. До прикладу, обравши природничий профіль, учень або учениця матиме більше уроків хімії, фізики, спеціалізованих курсів галузі тощо. А обравши профіль, повʼязаний з вивченням мов, він / вона матиме більше годин на поглиблення знань з української та опанування іноземних мов", - підкреслюють у МОН.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив новий державний стандарт профільної середньої освіти. Цей стандарт застосовуватиметься в академічних ліцеях (10-12 класи), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, а також фахової передвищої та спеціалізованої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.