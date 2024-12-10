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Реформа освіти: які предмети будуть обов’язковими в старшій школі
У старшій профільній школі учні вивчатимуть як обрані профільні предмети чи курси, так і обовʼязкові для всіх дисципліни.
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки.
Зазначається, що реформа, яка розпочнеться 2027 року, покликана змінити застарілі підходи до освіти, підвищити її якість і надати учням більше можливостей.
Старша школа зможе запропонувати учням й ученицям, незалежно від їхнього місця проживання, ширший вибір профілів, предметів і курсів, практичне та проєктне навчання.
Що зміниться для старшокласників
Як пояснюють у МОН, школа стане профільною, що передбачає три рівні вибору:
- Вибір профілю навчання — профільні предмети й курси учні вивчатимуть поглиблено.
- Вибір предметів / курсів у межах профілю — щоб індивідуалізувати вивчення обраного профілю.
- Вибір предметів / курсів поза профілем для врахування різних зацікавлень учнів.
Повідомляється, що старшокласники і старшокласниці зможуть навчатися в ліцеях за обраним профілем, самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також курси, не пов’язані з профілем.
Обовʼязкові предмети
Як наголошують у МОН, варіантів профілів — десятки, але є три тематичні кластери, у межах яких формуватимуть профілі навчання:
- Мовно-літературний: українська мова й література, іноземні мови й літератури тощо.
- STEM: природничі науки, ІТ, математика тощо.
- Суспільно-гуманітарний: історія, правознавство, психологія, соціологія тощо.
Тому учні вивчатимуть не лише обрані профільні предмети / курси, а й обов’язкові для всіх дисципліни.
У МОН уточнюють, що у 10 класі серед обовʼязкових будуть дисципліни, які представляють усі освітні галузі, визначені Державним стандартом профільної середньої освіти:
- мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);
- математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);
- природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);
- громадянська й історична (історія, громадянська освіта тощо);
- соціальна і здоровʼязбережувальна (курси, повʼязані з добробутом, здоровʼям тощо);
- інформатична (інформатика);
- фізична культура (спортивні заняття);
- мистецька (музичне мистецтво, живопис тощо);
- технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).
Крім того, кількість предметів і курсів за вибором пропорційно зростатиме до 12 класу, а обовʼязкових — зменшуватиметься.
"Обираючи профіль навчання і предмети / курси, учень або учениця зможе поглиблювати знання і навички з однієї чи кількох освітніх галузей. До прикладу, обравши природничий профіль, учень або учениця матиме більше уроків хімії, фізики, спеціалізованих курсів галузі тощо. А обравши профіль, повʼязаний з вивченням мов, він / вона матиме більше годин на поглиблення знань з української та опанування іноземних мов", - підкреслюють у МОН.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив новий державний стандарт профільної середньої освіти. Цей стандарт застосовуватиметься в академічних ліцеях (10-12 класи), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, а також фахової передвищої та спеціалізованої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.