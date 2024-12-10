Реформа образования: какие предметы будут обязательны в старшей школе

В старшей профильной школе учащиеся будут изучать как выбранные профильные предметы или курсы, так и обязательные для всех дисциплины.

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Об этом идет речь на сайте Министерства образования и науки.

Отмечается, что реформа, которая начнется в 2027 году, призвана изменить устаревшие подходы к образованию, повысить его качество и предоставить учащимся больше возможностей.

Старшая школа сможет предложить учащимся и ученицам, независимо от их места жительства, более широкий выбор профилей, предметов и курсов, практическое и проектное обучение.

Что изменится для старшеклассников

Как объясняют в МОН, школа станет профильной, что предполагает три уровня выбора:

Выбор профиля обучения – профильные предметы и курсы учащиеся будут изучать углубленно. Выбор предметов/курсов в пределах профиля – чтобы индивидуализировать изучение выбранного профиля. Выбор предметов/курсов вне профиля для учета различных интересов учащихся.

Сообщается, что старшеклассники и старшеклассницы смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также курсы, не связанные с профилем.

Обязательные предметы

Как отмечают в МОН, вариантов профилей — десятки, но есть три тематических кластера, в рамках которых будут формировать профили обучения:

Языковой литературный: украинский язык и литература, иностранные языки и литературы и т.д. STEM: естественные науки, ИТ, математика и т.д. Общественно-гуманитарный: история, правоведение, психология, социология и т.д.

Поэтому учащиеся будут изучать не только выбранные профильные предметы/курсы, но и обязательны для всех дисциплины.

В МОН уточняют, что в 10 классе среди обязательных будут дисциплины, представляющие все образовательные отрасли, определенные Государственным стандартом профильного среднего образования:

языково-литературный (украинский язык, литературы, иностранные языки);

математическая (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т.п.);

естественная (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т.п.);

гражданское и историческое (история, гражданское образование и т.п.);

социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благосостоянием, здоровьем и т.п.);

информатическая (информатика);

физическая культура (спортивные занятия);

художественная (музыкальное искусство, живопись и т.п.);

технологическая (технологии, промышленный дизайн и т.п.).

Кроме того, количество предметов и курсов по выбору будет пропорционально расти до 12 класса, а обязательных будет уменьшаться.

"Выбирая профиль обучения и предметы/курсы, ученик или ученица сможет углублять знания и навыки из одной или нескольких образовательных отраслей. К примеру, выбрав естественный профиль, ученик или ученица будет иметь больше уроков химии, физики, специализированных курсов отрасли и т.д. связанный с изучением языков, он/она будет больше часов на углубление знаний по украинскому и овладение иностранных языков", — подчеркивают в МОН.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт профильного среднего образования. Этот стандарт будет применяться в академических лицеях (10-12 классы), заведениях профессионального (профессионально-технического) образования, а также профессионального высшего и специализированного образования для получения полного общего среднего образования.