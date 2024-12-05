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Украинские школы получат помощь от ЮНИСЕФ на подготовку к зиме
Сто украинских школ получат помощь от ЮНИСЕФ для подготовки к зимнему периоду.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
UNICEF Ukraine выделит по 290 500 грн, которые были предоставлены правительством Норвегии еще 100 украинским школам для подготовки к зимнему периоду, что позволит обеспечить условия для качественного обучения.
Как можно будет потратить деньги
В Минобразования отметили, что средства можно будет потратить на:
- утепление помещений, замену окон и дверей;
- ремонт и закупку электрических и теплогенерирующих установок;
- обновление инженерных сетей;
- ремонт школьных столовых в рамках реформы питания.
"Это важный шаг для поддержки школ, которые несмотря на сложные условия войны, продолжают очно предоставлять образование для наших детей", — подчеркнули в Министерстве образования.
Напомним, Фонд в сфере образования в чрезвычайных ситуациях Education Cannot Wait "Образование не может ждать" подписал соглашение с Министерством образования и науки Украины о выделении гранта в размере $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования.