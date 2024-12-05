Украинские школы получат помощь от ЮНИСЕФ на подготовку к зиме

Сто украинских школ получат помощь от ЮНИСЕФ для подготовки к зимнему периоду.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

UNICEF Ukraine выделит по 290 500 грн, которые были предоставлены правительством Норвегии еще 100 украинским школам для подготовки к зимнему периоду, что позволит обеспечить условия для качественного обучения.

Как можно будет потратить деньги

В Минобразования отметили, что средства можно будет потратить на:

утепление помещений, замену окон и дверей;

ремонт и закупку электрических и теплогенерирующих установок;

обновление инженерных сетей;

ремонт школьных столовых в рамках реформы питания.

"Это важный шаг для поддержки школ, которые несмотря на сложные условия войны, продолжают очно предоставлять образование для наших детей", — подчеркнули в Министерстве образования.

Напомним, Фонд в сфере образования в чрезвычайных ситуациях Education Cannot Wait "Образование не может ждать" подписал соглашение с Министерством образования и науки Украины о выделении гранта в размере $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования.