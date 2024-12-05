Українські школи отримають допомогу від ЮНІСЕФ на підготовку до зими

Сто українських шкіл отримають допомогу від ЮНІСЕФ для підготовки до зимового періоду.

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Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що UNICEF Ukraine виділить по 290 500 грн, які були надані урядом Норвегії ще 100 українським школам для підготовки до зимового періоду, що дасть змогу забезпечити умови для якісного навчання.

Як можна буде витратити гроші

У Міносвіти зазначили, що кошти можна буде витратити на:

утеплення приміщень, заміну вікон і дверей;

ремонт та закупівлю електричних і теплогенерувальних установок;

оновлення інженерних мереж;

ремонт шкільних їдалень у межах реформи харчування.

"Це важливий крок для підтримки шкіл, які, незважаючи на складні умови війни, продовжують очно надавати освіту для наших дітей", - підкреслили в Міністерстві освіти.

Нагадаємо, Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait "Освіта не може чекати" підписав угоду з Міністерством освіти і науки України провиділення гранту в розмірі $18 млнна забезпечення якісної та безпечної освіти.