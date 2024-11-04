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В Україні розпочинають експериментальний проєкт для посилення безпеки в школах: деталі

В Україні розпочинають експериментальний проєкт для посилення безпеки в школах: деталі
Фото: Freepik

Уряд затвердив експериментальний проєкт для посилення безпеки в школах. Його розробили Міністерство освіти та науки спільно з МВС та ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Проєкт передбачає впровадження:

  • діяльності інспекторів служби освітньої безпеки (СОБ) Національної поліції; 
  • пропускного режиму для убезпечення від сторонніх осіб або пронесення небезпечних речовин;
  • безпеки дорожнього руху на прилеглій території (зокрема обладнання пішохідних переходів освітленням);
  • низки інших заходів, які стосуються фізичної безпеки дітей, учителів та адміністрації шкіл.

Як уточнили в МОН,  участь шкіл в експериментальному проєкті не є обов'язковою, а рішення приєднатися самостійно ухвалюють засновники шкіл. Приєднатися зможуть ті школи, у яких навчається понад 200 учнів в очному або змішаному форматі.

У відомстві зазначили, що за закладами освіти, які добровільно візьмуть участь в експерименті, закріплять інспекторів СОБ. Наразі в українських школах - понад 940 інспекторів СОБ, додали в МОН.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн.

Автор:
Світлана Манько