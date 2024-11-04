В Украине начинают экспериментальный проект по усилению безопасности в школах: детали

Правительство утвердило экспериментальный проект по усилению безопасности в школах. Его разработали Министерство образования и науки совместно с МВД и ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Проект предполагает внедрение:

деятельность инспекторов службы образовательной безопасности (СОБ) Национальной полиции;

пропускного режима для защиты от посторонних лиц или пронесения опасных веществ;

безопасности дорожного движения на прилегающей территории (в частности, оборудование пешеходных переходов освещением);

ряд других мероприятий, касающихся физической безопасности детей, учителей и администрации школ.

Как уточнили в МОН, участие школ в экспериментальном проекте не обязательно, а решение присоединиться самостоятельно принимают учредители школ. Присоединиться смогут школы, в которых учится более 200 учеников в очном или смешанном формате.

В ведомстве отметили, что за учебными заведениями, которые добровольно примут участие в эксперименте, закрепят инспекторов СОБ. Сейчас в украинских школах – более 940 инспекторов СОБ, добавили в МОН.

Напомним, Кабинет министров утвердил экспериментальный проект по созданию защищенных пространств в школах без укрытий, чтобы дети могли учиться офлайн.