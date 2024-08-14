В Украине запустили экспериментальный проект для школ без укрытий, чтобы дети могли учиться офлайн

Кабинет министров утвердил экспериментальный проект создания защищенных пространств в школах без укрытий, чтобы дети могли учиться офлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как поясняют в ведомстве, речь идет об общинах в зонах с умеренным и удовлетворительным уровнем риска, то есть не рядом с линией фронта.

"Важно понимать — это временное решение для того, чтобы дети имели доступ к офлайн-образованию. Мы призываем общины строить полноценные укрытия как можно быстрее, потому что безопасность и комфорт детей — наш приоритет", — подчеркнул министр образования и науки Оксен Лесной.

По его словам, помещения школ без хранилищ и радиационных укрытий должны быть оборудованы безопасными местами в подвалах на цокольных или первых этажах, где можно переждать воздушную тревогу.

Среди основных требований к таким пространствам указано:

расположение пространства в основном здании учебного заведения или близко к нему (рекомендовано до 100 м);

защитные пространства нельзя устраивать рядом с резервуарами с опасными химическими, легковоспламеняющимися, горючими и взрывоопасными веществами;

через защитное пространство не проходят водопроводные и канализационные магистрали, другие магистральные инженерные коммуникации (кроме внутридомовых инженерных сетей);

пространства не могут испытывать негативного влияния грунтовых, поверхностных, технологических или сточных вод;

помещения имеют ровный пол, пригодный для установки скамей и других мест для сидения и лежания;

пространства снабжены электропитанием и искусственным освещением;

в помещениях не хранятся легковоспламеняющиеся, химически опасные вещества;

помещение находится в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии (в соответствии с противопожарными и санитарными правилами);

обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, один из которых может быть аварийным (при емкости менее 50 человек и расстоянии от самой отдаленной точки помещения до выхода не более 25 м — в нем допускается наличие одного эвакуационного выхода);

приспособлены для свободного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (для учебных заведений, в которых учатся такие дети).

Деньги школам на укрытие

В апреле Кабмин утвердил механизм распределения финансирования на обустройство безопасных образовательных пространств в учебных заведениях в 2024 году. Регионы в этом году получат дополнительно 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах. Наибольшее финансирование правительство выделило для областей, приближенных к зоне боевых действий.

Заметим, Европейская комиссия предоставит Украине €15 млн на школьные укрытия. Их будут строить в прифронтовых регионах, а именно: в Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Запорожье.

Также Фонд в сфере образования в чрезвычайных ситуациях Education Cannot Wait "Образование не может ждать" подписал соглашение с Министерством образования и науки Украины о выделении гранта в размере $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования.