В Україні запустили експериментальний проєкт для шкіл без укриттів, щоб діти могли навчатися офлайн

Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки України.

Як пояснюють у відомстві, йдеться про громади в зонах з помірним та задовільним рівнями ризику, тобто не поруч із лінією фронту.

"Важливо розуміти — це тимчасове рішення для того, щоб діти мали доступ до офлайн-освіти. Ми закликаємо громади будувати повноцінні укриття якомога швидше, бо безпека та комфорт дітей - наш пріоритет", - наголосив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

За його словами, приміщення шкіл без сховищ і радіаційних укриттів мають бути обладнані безпечними місцями у підвалах на цокольних чи перших поверхах, де можна перечекати повітряну тривогу.

Зазначається, що серед основних вимог до таких просторів вказано:

розташування простору в основній будівлі закладу освіти або близько до неї (рекомендовано до 100 м);

захисні простори не можна влаштовувати поряд із резервуарами з небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами;

через захисний простір не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж);

простори не можуть зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав та інших місць для сидіння та лежання;

простори забезпечені електроживленням та штучним освітленням;

у приміщеннях не зберігаються легкозаймисті, хімічно-небезпечні речовини;

приміщення перебуває в задовільному санітарному та протипожежному стані (відповідно до протипожежних та санітарних правил);

забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним (у разі місткості менше ніж 50 осіб та відстані від найвіддаленішої точки приміщення до виходу не більше 25 м — у ньому допускається наявність одного евакуаційного виходу);

пристосовані для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти, в яких вчаться такі діти).

Гроші школам на укриття

У квітні Уряд затвердив механізм розподілу фінансування на облаштування безпечних освітніх просторів у закладах освіти у 2024 році. Регіони цьогоріч отримають додатково 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій.

Зауважимо, Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття. Їх будуватимуть у прифронтових регіонах, а саме: на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі.

Також Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait "Освіта не може чекати" підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіти.