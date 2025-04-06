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Минобразования объяснило, как будут реформировать старшую школу и что будет с начальной
Министерство образования и науки Украины обнародовало разъяснения реформы старшей школы, которая предусматривает масштабные изменения в структуре образовательной сети.
Об этом говорится на сайте МОН.
В ведомстве отмечают: начальные школы и гимназии не будут закрывать, а реформу сосредоточат на создании отдельных профильных лицеев для старшеклассников.
Реформа предусматривает, что учащиеся 10–12 классов будут учиться в академических лицеях, которые могут предложить широкий выбор профилей и предметов, включая естественный, технологический, математический, гуманитарный и т.д.
Чем больше учащихся в параллели, тем больше возможностей для выбора, объясняют в МОН.
Сообщается, что ключевая цель такого нововведения – перенастроить сеть школ: сделать лицеи отдельными от начальной и базовой школы, создать условия для профильного обучения, обеспечить учреждения необходимым оборудованием, а учителям – полную педагогическую нагрузку.
Реформа не затрагивает обучение учащихся 1–9 классов. Гимназии и начальные школы останутся, но некоторые заведения могут изменить тип: из полной школы превратиться в гимназию или лицей. В МОН подчеркивают, что начальные школы будут оставаться как можно ближе к месту жительства ребенка, и эта норма закреплена законодательно.
Если школа, где учится ребенок, станет лицеем (то есть перейдет на обучение только 10–12 классов), ученик сможет продолжить обучение до 9 класса в другом заведении общины. После 9 класса он сможет поступить в лицей, профтех или профессиональный колледж.
Для реализации реформы правительство уже инвестирует в новенькую инфраструктуру. В 2024 году на оборудование кабинетов естественных и технических дисциплин в пилотных 10-х классах выделено более 500 млн грн, еще 500 млн грн — на лаборатории для лицеев, которые заработают с 2027 года. Также по субвенции НУШ предусмотрено 1,39 млрд грн на оснащение школ межотраслевыми курсами.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт профильного среднего образования. Этот стандарт будет применяться в академических лицеях (10-12 классы), заведениях профессионального (профессионально-технического) образования, а также профессионального высшего и специализированного образования для получения полного общего среднего образования.