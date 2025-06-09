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Финансовый регулятор Британии запускает первую в мире тестовую площадку Supercharged Sandbox в партнерстве с Nvidia

Британское управление по финансовому надзору (FCA). Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua
Британское управление по финансовому надзору (FCA). Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

В рамках London Tech Week 2025 года Британское управление по финансовому надзору (FCA) объявило о масштабной перезагрузке своей регуляторной "песочницы" (FCA было первым в мире регулятором, создавшим регуляторную "песочницу" для тестирования инновационных решений) — теперь Supercharged Sandbox, усиленного в партнерстве с компанией Nvidia.

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Об этом сообщает эксперт по ИИ-регулированию и тьютор Cambridge Judge Business School Кейт Щеглова эксклюзивно для Delo.ua.

Сейчас это - первая в мире регуляторная "песочница", усиленная искусственным интеллектом и передовыми вычислительными технологиями. Благодаря интеграции решений Nvidia AI Enterprise и ускоренных вычислений Nvidia, участники "песочницы" получат доступ к:

  • мощным ИИ-инструментам;
  • качественным данным;
  • технической экспертизе;
  • поддержке со стороны регулятора.

Supercharged Sandbox открыта для всех финансовых учреждений, стремящихся экспериментировать с ИИ, ускорить инновации и проверить новые решения в условиях контролируемой регуляторной среды.

"Как сказал Дженсен Хуанг, CEO Nvidia: "Как только ты оказался на борту ракеты, она движется именно с той скоростью, которая тебе нужна". Этот запуск – пример именно такого полета", – прокомментировали представители FCA.

Supercharged Sandbox – это не просто тестовая среда, а мощный инструмент для формирования будущего финансовых технологий на пересечении регулирования и искусственного интеллекта.

В Украине первый регуляторный сандбокс запустил НБУ для тестирования финансовых инноваций два года тому назад. Недавно о запуске ИИ-"песочницы" заявило Минцифры. В общеевропейском законе о ИИ регуляторные "песочницы" указаны как рекомендуемый инструмент для тестирования ИИ-решений перед их выпуском на рынок потребителям с целью снижения потенциальных рисков.

Автор:
Кейт Щеглова