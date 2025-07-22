Развитие ИИ-инфраструктуры и трансформация госуслуг: OpenAI договорилась с правительством Британии о сотрудничестве

OpenAI и правительство Великобритании подписали новое стратегическое партнерство, предусматривающее расширение исследований в сфере безопасности ИИ, возможные инвестиции в британскую ИИ-инфраструктуру (в частности дата-центры), а также поиск новых путей использования передовых технологий в госуслугах – таких как безопасность и образование – для повышения их эффективности.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на правительственный портал Великобритании.

Это происходит в рамках углубления обязательств OpenAI по Великобритании, в частности, планов по расширению лондонского офиса – первого международного хаба компании, открытого два года назад. Именно здесь исследовательские и инженерные команды принимают участие в создании передовых моделей ИИ и оказывают поддержку бизнесу, разработчикам и стартапам по всей Британии.

В рамках партнерства OpenAI будет исследовать возможности применения ИИ в таких сферах, как правосудие, оборона и безопасность, а также образовательные технологии – в соответствии с национальными стандартами и этическими ориентировами. Цель – продемонстрировать, как новейшие технологии могут сделать государственные услуги более эффективными, прозрачными и доступными для граждан.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в понедельник министром технологий Великобритании Питером Кайлом и CEO OpenAI Сэмом Альтманом, фиксирует намерение развивать сильную экосистему ИИ в Великобритании, основанную на демократических ценностях и научном потенциале страны. Согласно соглашению OpenAI также будет рассматривать пути реализации инфраструктурных приоритетов, определенных в Плане действий британского правительства относительно возможностей ИИ (AI Opportunities Action Plan). Особое внимание – развитию суверенных мощностей в сфере ИИ, что критически важно для долгосрочных экономических выгод. Это означает, что передовые ИИ-технологии могут разрабатываться в Великобритании, стимулируя открытие и экономический рост.

Также OpenAI может инвестировать в так называемые AI Growth Zones – инновационные зоны по развитию ИИ, объявленные в правительственном Плане действий и профинансированные на 2 млрд фунтов по итогам бюджетного пересмотра. Из более чем 200 заявок по стране эти зоны должны стать магнитами для многомиллиардных инвестиций. Правительство Великобритании уже подтвердило создание таких зон в Шотландии и Уэльсе согласно новой стратегии развития вычислительных мощностей (Compute Strategy). Эта инициатива является частью более широкого курса правительства на развитие суверенного ИИ, в которое проинвестируется до 500 миллионов фунтов стерлингов. Средства пойдут на поддержку национальных лидеров в сфере ИИ и партнерство с ведущими международными компаниями, такими как OpenAI.

Заявление Питера Кайла, министра технологий Великобритании:

" Искусственный интеллект станет ключевым двигателем изменений, которые мы должны внедрить по всей стране - будь то в трансформации NHS, открытии новых возможностей для граждан или стимулировании экономики. Именно поэтому Великобритания должна быть в авангарде глобального развития и внедрения ИИ - чтобы эта технология работала на благо нашего общества.

Мы не сможем добиться этого без таких компаний, как OpenAI, являющихся движущей силой этой революции в мире. Благодаря партнерству еще больше их деятельности будет происходить в Великобритании: это создание высокооплачиваемых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру и, что важно, оказание нам реального влияния на направление развития этой технологии".

Заявление Сэма Альтмана, CEO OpenAI:

"ИИ - это ключевая технология для построения государства, которая будет трансформировать экономики и обеспечивать рост. Великобритания имеет сильную научную традицию, а ее правительство одним из первых признало потенциал искусственного интеллекта благодаря AI Opportunities Action Plan. Пора реализовывать амбициозные планы, превращая их в действия и благосостояние для всех".

Также OpenAI планирует сотрудничество с правительством по изучению потенциала передовых моделей ИИ в совершенствовании государственных услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. В частности, языковая модель ChatGPT уже интегрирована в инструменты 'Humphrey' – цифрового помощника госслужащих Великобритании, автоматизирующего рутинные административные процессы.

Один из примеров – инструмент 'Consult', работающий на основе GPT-4o: он автоматически анализирует публичные ответы на правительственные консультации, сокращая время обработки с нескольких недель до нескольких минут, оставляя ключевые решения по специалистам. Помимо реализации уже утвержденных инфраструктурных планов OpenAI также рассмотрит возможность создания высокотехнологичной исследовательской инфраструктуры в Британии, ориентированной на общие стратегические приоритеты с правительством Великобритании.