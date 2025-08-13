Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,63

48,43

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

monobank увійшов до європейського звіту з єдиною українською ІТ-угодою 2025 року

IT-угоди, monobank, IT
Сусіди України здійснили в кілька разів більше таких угод. Фото: depositphotos.com

У другому кварталі 2025 року єдиною IT-угодою за участі України стала зміна структури власності monobank, тоді як у сусідніх Польщі та Румунії таких угод було у чотири та сім разів більше відповідно. Про це пише Delo.ua з посиланням на звіт "Quarterly M&A Overview of the IT Services sector in Europe vs. the CEE region for Q2 2025".

Зокрема, цьогоріч Великобританія захопила 17% угод із купівлі та об’єднання IT-компаній у Європі, випередивши Францію та США. В Україні зафіксовано лише одну угоду — із компанією Fintech Band, що стоїть за monobank, через низьку публічність таких транзакцій.

Водночас у компанії Capital Times в коментарі Delo.ua зазначили, що по українському ринку доступно менше даних, ніж по інших країнах Центральної та Східної Європи, оскільки лише незначна частка угод відбувається публічно або супроводжується офіційним оголошенням результатів. Через це такі операції не потрапляють до спеціалізованих баз даних та інформаційного простору.

Додамо, що кіпрська компанія Crestline Limited збільшила свою частку в ТОВ «Фінтех Бенд» (проект monobank) з 0,08% до 63,98%. Співзасновники банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський підтвердили, що наростили частки через Crestline Limited, не розкриваючи суму угоди, але зазначивши, що вона була погоджена всіма сторонами.

Результати IT-ринку Європи

У другому кварталі 2025 року в Європі уклали 291 угоду в секторі IT-послуг — на 51% більше, ніж у попередньому кварталі. Медіанна вартість склала $6 млн. Лідерами за кількістю транзакцій стали розробка програмного забезпечення (71 угода), бізнес-аналітика (66) та IT-консалтинг (40), які разом охопили 61% ринку. Стратегічні покупці здійснили 68% операцій, а найактивнішими були компанії з Великої Британії (17%), Франції (11%), США (8%), Швеції, Німеччини, Нідерландів та Італії.

У країнах Центральної та Східної Європи (CEE) відбулося лише 28 угод, 64% з яких припали на Польщу, Румунію, Литву та Чехію. Загальна вартість операцій у Європі зросла на 26% — до $1,5 млрд, причому левову частку забезпечили розробка ПЗ ($1,2 млрд), бізнес-аналітика ($84 млн) та хмарні сервіси ($71 млн). Ринок IT-послуг зберігає динаміку завдяки зростанню попиту на штучний інтелект і аутсорсинг, хоча економічна невизначеність змушує учасників ринку обережно прогнозувати розвиток у 2025 році

Нагадаємо, світові IT-гіганти у 2025 році вкладуть до $100 млрд кожен у розвиток штучного інтелекту.

Автор:
Алік Сахно