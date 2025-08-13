monobank увійшов до європейського звіту з єдиною українською ІТ-угодою 2025 року

У другому кварталі 2025 року єдиною IT-угодою за участі України стала зміна структури власності monobank, тоді як у сусідніх Польщі та Румунії таких угод було у чотири та сім разів більше відповідно. Про це пише Delo.ua з посиланням на звіт "Quarterly M&A Overview of the IT Services sector in Europe vs. the CEE region for Q2 2025".

Зокрема, цьогоріч Великобританія захопила 17% угод із купівлі та об’єднання IT-компаній у Європі, випередивши Францію та США. В Україні зафіксовано лише одну угоду — із компанією Fintech Band, що стоїть за monobank, через низьку публічність таких транзакцій.

Водночас у компанії Capital Times в коментарі Delo.ua зазначили, що по українському ринку доступно менше даних, ніж по інших країнах Центральної та Східної Європи, оскільки лише незначна частка угод відбувається публічно або супроводжується офіційним оголошенням результатів. Через це такі операції не потрапляють до спеціалізованих баз даних та інформаційного простору.

Додамо, що кіпрська компанія Crestline Limited збільшила свою частку в ТОВ «Фінтех Бенд» (проект monobank) з 0,08% до 63,98%. Співзасновники банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський підтвердили, що наростили частки через Crestline Limited, не розкриваючи суму угоди, але зазначивши, що вона була погоджена всіма сторонами.

Результати IT-ринку Європи

У другому кварталі 2025 року в Європі уклали 291 угоду в секторі IT-послуг — на 51% більше, ніж у попередньому кварталі. Медіанна вартість склала $6 млн. Лідерами за кількістю транзакцій стали розробка програмного забезпечення (71 угода), бізнес-аналітика (66) та IT-консалтинг (40), які разом охопили 61% ринку. Стратегічні покупці здійснили 68% операцій, а найактивнішими були компанії з Великої Британії (17%), Франції (11%), США (8%), Швеції, Німеччини, Нідерландів та Італії.

У країнах Центральної та Східної Європи (CEE) відбулося лише 28 угод, 64% з яких припали на Польщу, Румунію, Литву та Чехію. Загальна вартість операцій у Європі зросла на 26% — до $1,5 млрд, причому левову частку забезпечили розробка ПЗ ($1,2 млрд), бізнес-аналітика ($84 млн) та хмарні сервіси ($71 млн). Ринок IT-послуг зберігає динаміку завдяки зростанню попиту на штучний інтелект і аутсорсинг, хоча економічна невизначеність змушує учасників ринку обережно прогнозувати розвиток у 2025 році

Нагадаємо, світові IT-гіганти у 2025 році вкладуть до $100 млрд кожен у розвиток штучного інтелекту.