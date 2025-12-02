- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Середня зарплата в Україні зросла до 26913 грн: хто отримує найбільше
У жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Традиційно найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат – у сфері інформаційних технологій.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України.
Регіональний розрив
Дані Держстату демонструють значний розрив у рівні оплати праці між регіонами.
Трійка регіонів із найвищою середньою зарплатою:
- Київ — 40 738 грн;
- Луганська область — 30 675 грн;
- Дніпропетровська область — 27 892 грн.
Трійка регіонів із найнижчою середньою зарплатою:
- Чернівецька область — 19 343 грн;
- Кіровоградська область — 19 920 грн;
- Чернігівська область — 20 561 грн.
Секторальний контраст
Найбільш суттєвий розрив спостерігається між окремими сферами економіки:
- найвищий рівень заробітної плати традиційно зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій (ІТ) — 65 047 грн;
- найнижчий рівень доходів отримують працівники сфери освіти: 16 984 грн.
Різниця між лідером та аутсайдером у секторі перевищує 48 тисяч гривень.
Водночас, станом на 01 листопада 2025 року, загальна заборгованість із виплати заробітної плати по Україні залишається критичною і становить 3,7 млрд грн.
Нагадаємо, у вересні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 623 грн. Це на 2,7% більше, ніж було зафіксовано у серпні.