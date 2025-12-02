Средняя зарплата в Украине выросла до 26913 грн: кто получает больше всего

В октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26 913 грн. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в сентябре (26623 грн). Традиционно самые большие доходы фиксируются в столице, а самый высокий уровень зарплат – в сфере информационных технологий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

Региональный разрыв

Данные Госстата показывают значительный разрыв в уровне оплаты труда между регионами.

Тройка регионов с высокой средней зарплатой:

Киев - 40 738 грн;

Луганская область - 30 675 грн;

Днепропетровская область - 27 892 грн.

Тройка регионов с самой низкой средней зарплатой:

Черновицкая область - 19 343 грн;

Кировоградская область - 19 920 грн;

Черниговская область - 20 561 грн.

Средняя заработная плата в октябре 2025 года



Секторальный контраст

Наиболее существенный разрыв наблюдается между отдельными сферами экономики:

самый высокий уровень заработной платы традиционно зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций (ИТ) – 65 047 грн;

заработной платы традиционно зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций (ИТ) – 65 047 грн; самый низкий уровень доходов получают работники сферы образования: 16984 грн.

Разница между лидером и аутсайдером в секторе превышает 48 тысяч гривен.

Среднеучетное количество штатных сотрудников в октябре 2025 года



В то же время по состоянию на 01 ноября 2025 года общая задолженность по выплате заработной платы по Украине остается критической и составляет 3,7 млрд грн.

Напомним, в сентябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26623 грн. Это на 2,7% больше, чем было зафиксировано в августе.