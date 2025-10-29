Запланована подія 2

Средняя зарплата в Украине выросла до 26 623 грн: кто получает больше всего

Средняя зарплата превысила 26,6 тыс. грн.

В сентябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26623 грн. Это на 2,7% больше, чем было зафиксировано в августе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной службы статистики Украины.

Региональные отличия

  • Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве - 40 111 грн.
  • Также высокие показатели в Луганской области (32 952 грн) и Днепропетровской области (27 416 грн).
  • Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой области (18 841 грн) и Кировоградской области (19 065 грн).
Самые высокие средние зарплаты в сентябре 2025 года

  1. Информация и телекоммуникации: 64 330 грн.
  2. Авиационный транспорт: 57 028 грн.
  3. Финансовая и страховая деятельность: 50 706 грн.

Самые низкие средние зарплаты в сентябре 2025 года

  1. Временное размещение и организация питания: 18 807 грн.
  2. Здравоохранение и оказание социальной помощи (здоровье человека): 18 469 грн.
  3. Образование: 16 901 грн.
Напомним, средний размер заработной платы в августе 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 813 грн. 71 копейка. Этот показатель почти на 642 гривны меньше показателя июля.

Татьяна Бессараб