Средняя зарплата в Украине выросла до 26 623 грн: кто получает больше всего

В сентябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26623 грн. Это на 2,7% больше, чем было зафиксировано в августе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной службы статистики Украины.

Региональные отличия

Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве - 40 111 грн .

. Также высокие показатели в Луганской области ( 32 952 грн ) и Днепропетровской области ( 27 416 грн ).

) и Днепропетровской области ( ). Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой области (18 841 грн) и Кировоградской области (19 065 грн).

Самые высокие средние зарплаты в сентябре 2025 года

Информация и телекоммуникации: 64 330 грн. Авиационный транспорт: 57 028 грн. Финансовая и страховая деятельность: 50 706 грн.

Самые низкие средние зарплаты в сентябре 2025 года

Временное размещение и организация питания: 18 807 грн. Здравоохранение и оказание социальной помощи (здоровье человека): 18 469 грн. Образование: 16 901 грн.

Напомним, средний размер заработной платы в августе 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 813 грн. 71 копейка. Этот показатель почти на 642 гривны меньше показателя июля.