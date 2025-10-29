Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Середня зарплата в Україні зросла до 26 623 грн: хто отримує найбільше

зарплата
Середня зарплата перевищила 26,6 тис. грн / Depositphotos

У вересні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 623 грн. Це на 2,7% більше, ніж було зафіксовано у серпні.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України.

Регіональні відмінності 

  • Найвища середня зарплата традиційно зафіксована у Києві — 40 111 грн.
  • Також високі показники у Луганській області (32 952 грн) та Дніпропетровській області (27 416 грн).
  • Найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій області (18 841 грн) та Кіровоградській області (19 065 грн).
Фото 2 — Середня зарплата в Україні зросла до 26 623 грн: хто отримує найбільше

Найвищі середні зарплати у вересні 2025 року

  1. Інформація та телекомунікації: 64 330 грн.
  2. Авіаційний транспорт: 57 028 грн.
  3. Фінансова та страхова діяльність: 50 706 грн.

Найнижчі середні зарплати у вересні 2025 року

  1. Тимчасове розміщування й організація харчування: 18 807 грн.
  2. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (здоров'я людини): 18 469 грн.
  3. Освіта: 16 901 грн. 
Фото 3 — Середня зарплата в Україні зросла до 26 623 грн: хто отримує найбільше

Нагадаємо, середній розмір заробітної плати у серпні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 813 грн 71 копійка. Цей показник майже на 642 гривні менше за показник липня.

Автор:
Тетяна Бесараб