Новое налогообложение цифровых платформ — "налог на Uber, Glovo, Uklon", а не для OLX

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике поддержал к первому чтению законопроект №14025, который в СМИ раньше почему-то окрестили "налогом на OLX", но теперь придется менять условное название, потому что новое регулирование не распространится на рекламную доску OLX. В законопроекте говорится о внедрении новых правил налогообложения для всех цифровых платформ — сервисов такси, доставки, платформ по поиску работы и т.д.

Цель инициативы сделать налоговую систему более прозрачной, вывести из неформального сектора доходы самозанятых лиц и одновременно выполнить международные обязательства Украины перед ЕС, ОЭСР и МВФ.

Международный стандарт прозрачности

Законопроект №14025 имплементирует в украинское законодательство положения Модельных правил ОЭСР относительно отчетности операторов цифровых платформ и Директивы ЕС DAC7. Это международные стандарты автоматического обмена налоговой информацией, уже действующие в большинстве стран Евросоюза.

Украина, как страна-кандидат на вступление в ЕС и член ОЭСР в будущем, обязана ввести аналогичную систему. Она предполагает, что налоговые органы разных стран будут обмениваться данными о доходах, полученных через цифровые платформы.

После присоединения к Многостороннему соглашению DPI — Государственная налоговая служба Украины будет ежегодно получать от иностранных партнеров информацию о доходах украинцев, заработанных через Uber, Etsy, Upwork или другие международные платформы, и наоборот — будет передавать информацию о доходах иностранцев, полученных в Украине.

Что изменится для пользователей цифровых платформ

Ключевое новшество — упрощенный налоговый режим для самозанятых, работающих через цифровые платформы. Физическому лицу не нужно будет регистрировать ФЛП или подавать декларацию — платформа будет автоматически удерживать 5% налога на доходы физических лиц и (до завершения военного положения) 5% военного сбора. После завершения военного положения такое налогообложение будет самым либеральным среди других систем налогообложения.

Фактически это станет новым легальным "режимом для фрилансеров и курьеров", которые сейчас часто работают без регистрации. Речь идет о водителях Uber, Bolt и Uklon, курьерах Glovo, репетиторах, специалистах, предоставляющих другие услуги через онлайн-платформы.

Платформы будут выступать налоговыми агентами — они будут автоматически насчитывать налоги на выплаты пользователям и передавать отчеты в ГНС.

При этом закон не будет распространяться на обычные доски объявлений, такие как OLX или Aviso, если пользователи размещают объявления и получают средства за товары наличными или на свой счет. Исключение составит только OLX-доставка, которая потенциально попадет под регулирование, но лишены налогообложения будут даже пользователи этого сервиса, если пользуются цифровыми платформами только эпизодически и не ведут систематическую деятельность (до 2000 евро в год продаж).

После обсуждений в Налоговом Комитете ВРУ было согласовано, что до 2000 евро в год граждане смогут получать без налогообложения и без какой-либо отчетности — даже если продаж несколько, но суммарно они не превышают этот лимит. Это позволит не трогать мелкие бытовые операции, например, продажу подержанных вещей онлайн через ОLX-доставку.

Контроль и защита данных

Законопроект также определяет порядок обмена информацией между платформами и налоговыми органами. ГНС будет получать данные о доходах пользователей, однако не сможет передавать их другим государственным органам или правоохранителям, кроме случаев, предусмотренных международными соглашениями.

Банки в свою очередь будут предоставлять Налоговой информацию о движении средств на специальных счетах подотчетных продавцов, что позволит контролировать добропорядочность пользования льготным режимом.

Воздействие на экономику и госбюджет

По оценкам Минфина, внедрение нового режима обеспечит дополнительные поступления в госбюджет 14 миллиардов гривен в год, а также создаст прозрачные условия для сотен тысяч самозанятых украинцев. Реализация закона откроет для них доступ к финансовым услугам — банковским кредитам, пенсионным накоплениям, ранее недоступным из-за неформального статуса.

Имплементация "цифрового налога" является частью выполнения Национальной стратегии доходов Украины, утвержденной правительством в конце 2023 года, а также пунктов Меморандума з МВФ. Это один из шагов, который позволит Украине присоединиться к европейской системе налоговой прозрачности и усилить доверие к государственным институтам.

Фактически речь идет о европейской легализации украинского фриланса — создании условий, когда зарабатывать через цифровые платформы станет просто, законно и без риска.

Когда будет реализовано новое регулирование

Народные депутаты настроены решительно — в 2025 году принять проект за основу и в целом, потому что в проект Бюджета 2026 уже заложены дополнительные 14 млрд грн поступлений, крайне важных для защиты государства. В Комитете после принятия закона в первом чтении дополнят его ко второму чтению: в документе детализируют порядок учета иностранных платформ, предусмотрят технические механизмы обмена данными и уточнят безусловный налогооблагаемый лимит. В пакете с этим проектом также планируется декриминализация статьи 301 Уголовного кодекса во избежание проблем для самозанятых лиц, которые ранее могут попасть под давление правоохранителей из-за неофициальных доходов.

Законопроект №14025 может стать одним из наиболее системных шагов к цифровой налоговой реформе. Для Украины, где теневой сектор экономики превышает 30% ВВП, это шанс превратить миллионы работающих в неформальном секторе в официальных налогоплательщиков и в то же время не осложнить жизнь микробизнеса излишней бюрократией.