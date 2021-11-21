Саакашвили обратился к Байдену: просит ввести санкции против властей Грузии

Экспрезидент Грузии через своих соратников и адвокатов передал письмо, в котором назвал власти Грузии антидемократическими и попросил администрацию президента США Джозефа Байдена рассмотреть вопрос о введении санкций.

Об этом сообщает издание Politico.

Саакашвили заявил, что нынешняя власть в его родной стране – антидемократическая, а правящая партия «Грузинская мечта» взяла под свой контроль судебную систему и многие СМИ.

Кроме того, он также уверен, что действующие грузинские правители отказываются от западного курса и сближают Грузию с Россией.

«Грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в НАТО, но нынешняя власть заигрывает с Ираном и Россией по поводу создания платформы «регионального сотрудничества», которая возрождает идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа. Сегодня я призываю администрацию Джозефа Байдена внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности», – говорится в сообщении.

Экспрезидент Грузии призвал США открыто осудить грузинские власти за попытки подорвать демократию в стране, а Конгресс США должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии.

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть. При этом в отношении его в Грузии и без того действуют два обвинительных приговора, предусматривающих тюремное заключение.

16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Саакашвили написал ей письмо, отметив, что уже третий день почти не поднимается с постели. 20 ноября Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори из-за ухудшения его самочувствия.