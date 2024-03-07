Президент Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський погодив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман", - йдеться у повідомленні.

Згодом Зеленський прокоментував погодження Залужного на посаду посла, зазначивши, що генерал говорив йому саме про дипломатичний напрямок для себе.

Також додамо, що Зеленський провів зустріч із державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом, який перебуває в Україні з візитом.

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар Великої Британії з питань оборони Грант Шаппс. Фото: president.gov.ua

"Символічно, що першу угоду про співпрацю в безпековій сфері ми підписали саме зі Сполученим Королівством під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до України. Дякуємо вам за цю підтримку", – сказав Володимир Зеленський.

На зустрічі обговорювалося продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпеченні інших нагальних потреб України в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.

Нагадаємо, перед Залужним послом України у Великій Британії був Вадим Пристайко, якого звільнили після його заяви про "нездоровий сарказм". Він займав цю посаду з липня 2020 року.

Звільнення Залужного

Нагадаємо, Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а замість нього призначив генерал-полковника Олександра Сирського. Залужний був головкомом з 27 липня 2021 року.

Розмови про можливе звільнення Залужного почалися у листопаді 2023 року, коли в британському виданні The Economist вийшла його стаття, у якій він виклав своє бачення актуальної стадії війни з Росією, причин її затягування та способів виходу з цієї ситуації.

Сам Зеленський також натякав на конфлікт із Залужним. Зокрема, ще наприкінці листопада 2023 року він називав "величезною помилкою" те, що людина, яка "керує війною, на словах і на передовій поводиться як політик, а не як військовий". Втім, будь-яких публічних заяв Залужний, перебуваючи на посаді, уникав.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai, оприлюдненому 4 лютого, Зеленський заявив, що думає не тільки про заміну Залужного, а й про "перезавантаження й новий початок" для всього керівництва країни, а не тільки військової вертикалі.