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Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании
Валерий Залужный, экс-главнокомандующий ВСУ. Фото: zsu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", - говорится в сообщении.

Затем Зеленский прокомментировал согласование Залужного на должность посла, отметив, что генерал говорил ему именно о дипломатическом направлении для себя.

Также добавим, что Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом, который находится в Украине с визитом.

Фото 2 — Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Грант Шаппс. Фото: president.gov.ua

"Символично, что первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности мы подписали именно с Соединенным Королевством во время недавнего визита премьер-министра Риши Сунака в Украину. Спасибо вам за эту поддержку", – сказал Владимир Зеленский.

На встрече обсуждалось продолжение оборонного сотрудничества в направлении дальнейшего усиления ПВО, дальнобойных возможностей сил обороны Украины, обеспечение других насущных потребностей Украины в вооружении и боеприпасах, а также налаживание совместного производства оружия.

Напомним, перед Залужным послом Украины в Великобритании был Вадим Пристайко, уволенный после его заявления о "нездоровом сарказме". Он занимал этот пост с июля 2020 года.

Увольнение Залужного

Напомним, Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а вместо него назначил генерал-полковника Александра Сырского. Залужный был главкомом с 27 июля 2021 года.

Разговоры о возможном увольнении Залужного начались в ноябре 2023 года, когда в британском издании The Economist вышла его статья, в которой он изложил свое видение актуальной стадии войны с Россией, причин ее затягивания и способов выхода из этой ситуации.

Сам Зеленский также намекал на конфликт с Залужным. В частности, еще в конце ноября 2023 года он называл "огромной ошибкой" то, что "руководящий войной человек на словах и на передовой ведет себя как политик, а не как военный". Впрочем, любых публичных заявлений Залужный, будучи в должности, избегал.

В интервью итальянскому телеканалу Rai, обнародованном 4 февраля, Зеленский заявил, что думает не только о замене Залужного, но и о "перезагрузке и новом начале" для всего руководства страны, а не только военной вертикали.

Автор:
Ольга Колесниченко