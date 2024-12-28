Кабмін погодив звільнення голів ОВА Київщини і Полтавщини

28 грудня Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОВА і Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОВА.

Про це повідомив Уряд online.

"На своєму засіданні 28 грудня Кабінет Міністрів України підтримав проекти указів президента Про звільнення: Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації, Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кравченко був призначений на посаду указом президента Володимира Зеленського у квітні 2023 року, а Пронін – у жовтні того ж року.

Кандидатури нових керівників Полтавської та Київської ОВА наразі не повідомляють.

Останні кадрові перестановки

8 листопада був звільнений Євген Євтушенко з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.

Того ж дня Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської обласних військових адміністрацій і звільнення попереднього голови останньої.

4 грудня Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постпреда президента у Криму.

13 грудня Кабмін звільнив Антона Дробовича з посади директора Інституту національної пам'яті.

21 грудня президент Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН та низку українських послів у Словенії, Кенії, Японії, Індонезії, Литви, Китаю та Руанді.