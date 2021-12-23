Кабмин сменил руководителя налоговой службы Украины: вместо Титарчука будет Кириенко

Кабинет министров Украины снял временное исполнение обязанностей главы Государственной налоговой службы с Михаила Титарчука и возложил их на заместителя главы ГНС Татьяну Кириенко. Об этом сообщил правительственный портал.

Татьяна Кириенко была одним из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Ранее она возглавляла ООО «Партитет К».

Также она работала в Киевской городской государственной администрации и Министерстве внутренних дел. В 2015 году была заместителем Голосеевской районной налоговой инспекции Киева. Кириенко проходила также специальную подготовку как кандидат на должность судьи.

Титарчук возглавлял Государственную налоговую службу с 25 ноября 2021 года. Во время его недолгого пребывания на этой должности произошел громкий скандал, когда ГНС потребовала 1,1 млрд грн дополнительного налога с "Синэво Украина", которая является частью шведской группы "Медикавер"и занимается здравоохранением.

В результате компания "Синэво" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмигалю, бизнес-омбудсмену, посольству Швеции в Украине с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Это происходило на фоне заявлений СМИ, что практически всех новых заместителей и.о. главы Михаила Титарчука, как и самого главу ГНС, связывают с руководителем комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниилом Гетманцевым, взявшим под свое "крыло" реформу в службе.

В СМИ также звучали сомнения по поводу заявления Михаила Титарчука о том, что налоговая лишила лицензий 210 нелегальных АЗС. Высказывалось предположение, что лишение лицензий этих АЗС могло быть связано с лоббированием налоговой службой интересов крупных сетей, которые таким образом борются с конкурентами.