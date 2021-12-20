Гетманцева обвинили в продвижении в ГНС сомнительных кадров — СМИ

Вслед за топ-менеджментом Государственной налоговой службы в ближайшее время ожидаются кадровые перестановки также среди руководителей ключевых региональных управлений и департаментов в главном офисе ведомства, пишет издание РБК-Украина. По данным журналистов, практически всех новых заместителей и.о. главы Михаила Титарчука, как и самого главу ГНС, связывают с руководителем комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниилом Гетманцевым, взявшим под свое "крыло" реформу в ГНС.

"Одним из ключевых кадровых советников главы налогового комитета является Игорь Бондаренко – бывший глава ГУ Миндоходов в Киеве. Его называли человеком, который обслуживал интересы Сергея Курченко и Юрия Иванющенко, а также их компаний в столичном регионе. После Революции достоинства, на момент которой он возглавлял Голосеевскую налоговую, на должность главы ГУ Миндоходов в столице Бондаренко пролоббировал бывший тогда руководителем ГФС Игорь Билоус. Бондаренко также являлся фигурантом знаменитой операции "генералы на вертолетах", когда прокуратура задержала несколько десятков нечистых на руку руководителей налоговых инспекций, районных и областных управлений и на вертолетах привезла их в Киев", — напоминают авторы.

"Своим карьерным ростом в налоговых органах Игорь Григорьевич обязан тесной дружбе своего отца с Николаем Азаровым. Григорий Бондаренко длительное время был заместителем Николая Яновича на посту главы ГНАУ", – писал после этого задержания "Цензор".

Буквально через год после назначения главой Святошинской районной налоговой инспекций столицы Игорь Бондаренко оказался в центре громкого коррупционного скандала, пишет РБК-Украина. Его зама, Олега Добровольского, арестовали в момент получения взятки. Бондаренко не только вышел тогда сухим из воды, но и помог избежать наказания помощнику, говорится в статье.

Именно Бондаренко, как утверждают собеседники РБК-Украина в налоговых органах, предложил Гетманцеву целый ряд кандидатур, которые должны занять ключевые должности в аппарате ГНС.

"В частности, среди таких кандидатов замначальника ГУ, начальник управления плановых и внеплановых проверок физлиц ГУ ГНС в Киевской области Сергей Красиленко. Его Гетманцев будет лоббировать на директора Департамента контроля за подакцизными товарами", — говорится в статье.

Издание напомнило, что в интервью "Интерфаксу-Украина" Гетманцев пообещал сменить ответственных за сбор акцизов, если они будут саботировать работу.

"О Красиленко почти ничего не известно, основной его опыт — это работа в ГНС и МВД на должностях, не связанных с подакцизными товарами", — отмечается в материале.

Кроме этого, планируются еще два кадровых решения, которые издание охарактеризовало как скандальные.

"Еще два скандальных назначения планируется провести в управлениях ГНС в Киеве и Киевской области. На эти позиции от Гетманцева претендуют соответственно Екатерина Чабан (Подзигун) и Екатерина Рыженкова. О Чабан известно, что еще со времен Януковича она руководила налоговой инспекцией в Печерском районе, затем после Революции Достоинства перешла на аналогичную должность в более скромный Днепровский район", — говорится в статье.

В дальнейшем она была начальником управления правового обеспечения ГУ ГНС в Киевской области. В августе 2021 года она подала декларацию после увольнения с поста начальника отдела правового обеспечения ГУ Госпотребслужбы в Киевской области.

Екатерина Рыженкова сегодня работает начальником управления трансфертного ценообразования ГНС Украины, до этого была и. о. первого замначальника Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, еще раньше — замначальника ГНС Житомирской области, работала в местных налоговых Киева начиная с 2009 года.

"Также Рыженкова была директором ООО "Квіткова галявина" — компании, которую в 2012 году обвинили в рейдерском захвате Лукьяновского рынка в Киеве в интересах группировки бывшего тогда депутатом Киевского горсовета Александра Лищенко", — утверждает издание.