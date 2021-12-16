Налоговая служба потребовала от Синэво 1,1 млрд грн: компания намерена обжаловать решение в суде

Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы Украины по работе с крупными налогоплательщиками провело в компании " Синэво Украина" плановую налоговую проверку. В результате ГНС потребовала от компании уплатить 1,1 миллиарда гривен дополнительного налога.

Об этом сообщила пресс-служба Синэво. В компании заявляют, что "счет", выставленный ГСЧ, — почти 50% годового оборота компании. Такое решение налоговой вредит инвестиционному климату Украины, считают в Синэво.

В компании сообщают, что налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. В свою очередь в Синэво заявляют, что компания предоставила налоговой все запрашиваемые для проверки документы и факты передачи этих документов были задокументированы.

"Поэтому размер начисленных налоговых обязательств в 1,1 млрд грн, что составляет почти 50% годового оборота компании, абсолютно необоснован и безоснователен. Мы будем обязательно обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах", — подчеркнули в компании.

Кроме того, Синэво обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмигалю, бизнес-омбудсмену, посольству Швеции в Украине с просьбой отреагировать на сложившеюся ситуацию.

На фоне конфликта с ГНС в компании напомнили, что "Синэво Украина" является частью шведской группы "Медикавер", которая занимается здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже.

Кроме того, в компании сообщили, что за последние два года "Синэво Украина" уплатила в государственный бюджет Украины более 300 миллиона гривен разных налогов и сборов. Компания создала более 2000 рабочих мест и выплачивает все зарплаты официально.

Позиция Государственной налоговой службы

В ГНС отреагировали на заявление Синэво. Исполняющий обязанности главы ГНС Михаил Титарчук заявил, что он берет дело компании под личный контроль. По версии налоговой, представителей компании пригласили принять участие в рассмотрении всех возражений, касающихся акта проверки, еще до публичного заявления Синэво.

"Беру данную ситуацию под личный контроль. Но подчеркну, что ООО "Синэво Украина" еще раньше пригласили в диалог с Государственной налоговой службой Украины. С учетом документов, предоставленных предприятием, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения", – отметил Михаил Титарчук.