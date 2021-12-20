Решение о миллиардном доначислении налогов "Синэво" отменят — Гетманцев

Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении "Синэво" 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку с полным соблюдением законодательства и прав налогоплательщика.

Об этом по итогам встречи с представителями компании сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает "Интерфакс-Украина".

"Выслушав позицию налогоплательщика и позицию Государственной налоговой службы, мы пришли к выводу, что произошла дискоммуникация между налоговиками и налогоплательщиком во время плановой проверки. А именно дискоммуникация относительно объема и качества предоставления документов налогоплательщика", — отметил Гетманцев.

По его словам, в "Синэво" будет проведена дополнительная проверка, с чем руководство компании согласилось.

"Стороны выразили готовность принять справедливое решение по результатам этого инцидента. В связи с этим было принято решение отменить результаты акта в этой части и направить на дополнительную проверку, которая пройдет в полном соответствии с законодательством и правами налогоплательщика. Налогоплательщик согласился на такую концепцию", – рассказал нардеп.

Гетманцев добавил, что комитет продолжит наблюдать за развитием ситуации.

Напомним, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы Украины по работе с крупными налогоплательщиками после проведенной проверки потребовало от компании "Синэво Украина" уплатить 1,1 млрд грн дополнительного налога.

В компании тогда заявили, что будут обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах.

Позднее "Синэво" поддержала в этом вопросе компания "Новая почта", руководство которой заявило, что также сталкивалось с подобной ситуацией.