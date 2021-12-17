"Новая Почта" вступилась за "Синэво", которой налоговая начислила 1 млрд налогов: "Государственный произвол"

Компания "Новая Почта" поддержала сеть сдачи анализов “Синэво”, обратившуюся к руководству страны из-за дополнительного налога в размере 1,1 млрд грн.

"Государственная налоговая служба Украины доначислила дополнительно к уже уплаченным налогам (почти 300 млн грн за этот год) еще 1 миллиард 100 миллионов грн! Внимание, эта сумма — почти 50% годового оборота компании. Это можно воспринимать только как очередной наезд на бизнес", — говорится в сообщении пресс-службы "Новой Почты".

В компании отметили, что также сталкивались с ситуацией, когда полномочия государственных органов трактуются ими неограниченно и опасно для бизнеса.

"Мы призываем чиновников досконально разобраться в ситуации, а украинское бизнес-сообщество поддержать Synevo, как когда-то и нас, и вместе предотвратить государственный произвол! Мы поддерживаем "Синэво", — сказано в сообщении.

Прокомментировал ситуацию и один из руководителей "Новой Почты".

"Думаю, что чиновники не могли бы кошмарить бизнесы, если бы все люди разбирались в экономике, понимали, что благополучие, экономическое развитие, будущее людей создается только предпринимателями. Что нападать на бизнес — это нападать на каждого украинца.

Мы сами не раз становились жертвами произвола системы, я знаю, как она работает. Прийти, оштрафовать, поставить на колени бизнес любого предпринимателя им разрешают репрессивные законы, которые они сами принимают.

Когда, наконец, перестанут уничтожать экономику? Ну в самом деле, сколько можно?!! Поддерживаю "Синэво"! Руки прочь от бизнеса!" — заявил соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк.

На эти заявления отреагировал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, который в своем Facebook написал: "Беру на контроль!".

Напомним, налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. В свою очередь в "Синэво" заявляют, что компания предоставила налоговой все запрашиваемые для проверки документы, и факты передачи этих документов были задокументированы.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.