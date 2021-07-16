Госпродпотребслужба рекомендовала отменить скандальный штраф "Новой почте" в 325 млн грн

Государственная продовольственная потребительская служба рекомендовала отменить скандальный штраф в размере более 325 млн грн, наложенный на компанию "Новая почта".

Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая на своей странице в Facebook.

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По ее словам, комиссия ведомства при проведении проверки действий сотрудников службы в Харьковской области, которые применили к компании "Нова Почта" многомиллионные штрафы, установила: в ходе контроля были допущены процессуальные нарушения, а при применении санкций не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

"По итогам проверки штрафы рекомендуется отменить. Уверена, что так и произойдет", — заявила Магалецкая.

Она также подчеркнула, что сделаны выводы, которые войдут в основу новых законодательных норм.

"Действия инспектора в районном центре породили "эффект бабочки" — привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система не работает. Поэтому будем менять систему", — заверила Магалецкая.

Кроме того, она предлагает "Новой почте" установить в своем приложении "кнопку", которая предоставила бы возможность потребителю сразу, на месте, пожаловаться на нарушение его прав в отделении.

Ранее Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая почта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке".

В свою очередь компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

В Минэкономики заявили, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования законодательства, а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Напомним также, что в апреле от лица "Новой почты" мошенники массово рассылали вирус, "ворующий" учетные данные пользователей.