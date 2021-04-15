Мошенники от лица "Новой почты" рассылают вирус, "ворующий" учетные данные

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA сообщает о выявлении массовой рассылки электронных писем с вредоносным программным обеспечением.

Отмечается, что письма, приходящие на электронные адреса государственных органов Украины, содержат вложение или ссылку на загрузку архива, содержащего вирус Agent Tesla.

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При этом оформлены письма в качестве сообщений "Новой почты" об отправке посылок: пользователю предлагается "нажать, чтобы посмотреть детали отправления и номер отслеживания".

Организация просит в случае обнаружения таких писем срочно сообщать на cert@cert.gov.ua или круглосуточно по телефонам (044)-281-88-05, (044)-281-88-25 и (044)-281-88-01.

Agent Tesla — одна из самых распространенных вредоносных программ 2020 года. Она способна отслеживать и собирать данные ввода с клавиатуры, делать скриншоты и получать учетные данные, используемые в различных программах системы, в том числе в интернет-браузерах.

Напомним, в марте правоохранители разоблачили 24-летнего жителя Одессы в распространении вредоносного программного обеспечения, которое позволило ему собрать базу из около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к аккаунтам различных систем интернет-банкинга.