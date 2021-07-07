Бизнес 1 час назад

"Новую почту" оштрафовали на 326 млн грн после жалобы клиента о повреждении посылки

Компания обжаловала гигантский штраф из-за посылки на 500 грн в суде

Фото: logistics-ukraine.com Фото: logistics-ukraine.com
Фото: logistics-ukraine.com

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области по итогам внеплановых проверок отделений "Новой почты" после жалоб на некачественное обслуживание и нарушение прав потребителей наложило на компанию штрафные санкции в сумме 325,85 млн грн.

Как отмечается в сообщении ведомства, были проверены два отделения — №49 в Харькове на проспекте Московском, 256 и №3 в Чугуеве на улице Кожедуба, 1.

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"В ходе проверок субъектом хозяйствования не предоставлены документы, объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения обращений граждан и проведения внеплановых проверок, в связи с чем проверить факты, изложенные в обращениях, было невозможно", — говорится в сообщении.

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Как указывают в Госпродпотребслужбе, тем самым "Новая почта" создала препятствия должностным лицам. В указанной ситуации ведомство видит нарушение закона о защите прав потребителей, закона об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хоздеятельности, а также Кодекса об административных правонарушениях.

В свою очередь, как сообщает "Depo.Харьков" со ссылкой на саму почтовую компанию, одно из ее отделений весной попало под проверку Госпродпотребслужбы после жалобы клиента о повреждении посылки на сумму 500 грн.

"Работники службы потребовали документы у руководителя отделения, который не является уполномоченным лицом, он предложил обратиться к руководству компании. Уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки", — отметили в "Новой почте".

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Почтовый оператор отмечает, что по закону перед началом проверки чиновники контролирующего органа обязаны предъявить руководителю юрлица, его подразделения или уполномоченному им лицу все документы, касающиеся проверки.

По результатам этой проверки на "Новую почту" и был наложен штраф, который компания уже оспорила в суде, посчитав его необоснованно завышенным.

Напомним также, что в апреле от лица "Новой почты" мошенники массово рассылали вирус, "ворующий" учетные данные пользователей.

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