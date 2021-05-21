"Укрпочта" обещает отслеживать все заказы с AliExpress до $2 с доставкой от Cainiao

Все отправления в Украину с AliExpress при выборе доставки Cainiao Super Economy будут отслеживаться в личном кабинете и приложении AliExpress, а также на сайте "Укрпочты".

Об этом сообщила пресс-служба украинского почтового оператора.

Ранее для пересылки товаров стоимостью до $2 использовался самый экономный способ — отправка без трекинга и SMS. Теперь вместо простых писем "Укрпочта" будет использовать отправление с трекингом. Это значит, что все отправления при выборе доставки Cainiao Super Economy с бесплатной доставкой будут отслеживаться.

Как заверили в "Укрпочте", Украина стала одной из первых стран, в которой запущена услуга предоставления статусов отслеживания недорогих покупок с AliExpress. По данным аналитиков Cainiao, отслеживание посылок помогает уменьшить количество недоставленных заказов более чем в два раза.

"Уходит целая эпоха — эпоха бестрекинговых (когда не знаешь, где твоя посылка) отправлений из Китая от AliExpress", — прокомментировал новшество глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Известно, что логистический оператор Cainiao, как и виртуальная торговая площадка AliExpress, входит в основанную Джеком Ма китайскую группу Alibaba. Cainiao отвечает за доставку 90% всех заказов AliExpress в мире.

"Все заказы имеют трекинговый номер в формате SK123456789LV и отслеживаются на всем пути, начиная от Китая и заканчивая Украиной. В Украине клиент будет видеть статус доставки в отделение и статус вручения. При этом для клиента доставка товара будет бесплатной. О поступлении заказа в отделение клиент будет проинформирован по SMS или через Viber-сообщение. Срок доставки с момента заказа до получения в Украине — 14−20 дней", — доложили в "Укрпочте".

По данным Cainiao, за последние два года на долю заказов стоимостью до $10 приходится более 80% всех отправлений в Украину.

"Украина является для нас одним из самых важных рынков. Мы разрабатываем для нее новые программы, которые помогут снизить сроки доставки до 10 дней. Эта услуга уже покрывает многие европейские страны, включая Францию, Испанию, Германию, и мы планируем расширить ее на Украину", — прокомментировал Вячеслав Савин, генеральный директор Cainiao в России и Восточной Европе.

Cainiao (Cainiao Network) — один из крупнейших в мире IT, логистических и инфраструктурных операторов. Он входит в ТОП-3 по объему грузовых перевозок в мире. В день Cainiao обслуживает более 5 млн трансграничных отправлений.

Напомним, из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае магазины, работающие на площадке AliExpress, в начале 2020 года отменяли отправку посылок в Украину.