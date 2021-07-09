Госпродпотребслужба отменит скандальный многомиллионный штраф "Новой почте"

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей отменит штраф, выписанный компании "Новая почта" на сумму 325,85 млн грн. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава ведомства Владислава Магалецкая.

"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложили на "Новую почту". Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы", — рассказала она.

По словам Магалецкой, в итоге "штрафа не будет" ввиду его неадекватности выявленному нарушению, и сейчас юристы готовят соответствующее решение.

"Сегодня буду иметь личную встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества. Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах. С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", — заявила чиновница.

Ранее директор по корпоративным коммуникациям "Новой почты" Елена Плахова рассказала на своей странице в Facebook, каким образом на компанию в марте был наложен многомиллионный штраф из-за выявления нарушения в отделении в Харькове.

По ее словам, проверяющий вручил документы о проверке руководителю отделения, хотя тот по закону вообще не является уполномоченным лицом, чтобы нести ответственность за такие вопросы.

"Но проверяющий почему-то этого не знал. А скорее — знать не хотел. Может, потому, что у него было не было цели установить справедливость и разобраться, почему мы не выплатили компенсацию нашему клиенту в размере 500 грн за поврежденный груз?" — написала Плахова.

Представитель "Новой почты" посетовала на то, что в законе вообще отсутствуют определения "создания препятствий служебным лицам в проведении проверки", чем воспользовались сотрудники ГППС.

"Проверяющие на свое усмотрение определили максимальный размер штрафа 10% с НДС по показателям деятельности целой компании. Не одного регионального отделения, которое проверяли, а целой компании! На одной чаше весов компенсация в размере 500 грн, на другой — максимальный из возможных размер санкций. Это просто несопоставимые цифры. Как если бы человек перешел дорогу на красный свет, а его за это приговорили к смертной казни", — подчеркнула она.

В связи с этим компания подала в суд, аргументируя свою позицию тем, что документы о проверке были вручены не уполномоченному лицу, а штраф оказался непомерно высоким.

От Госпродпотребслужбы она потребовала аннулировать свое решение о штрафе и при необходимости провести еще одну проверку, "но законным путем".

"Мы не будем молчать и не будем терпеть неправомерных действий. Поскольку сегодня это мы, а завтра — любой из вас. Призываем сознательный бизнес проявить свой голос!" — написала Плахова.

Напомним, что упомянутый штраф был наложен после проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. В частности, речь шла об отделении №49 в Харькове, расположенном на Московском проспекте, 256.