Эффект "Синэво". Чем "аукнется" налоговой конфликт вокруг крупнейшей сети анализов и при чем здесь глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев

Под конец бюджетного года Государственная налоговая служба попала в крупный репутационный скандал. Самой большой сети сдачи анализов “Синэво”, которая является частью шведского холдинга “Медикавер”, необоснованно, как считает компания, доначислили 1,1 млрд гривен налогов — почти 50% годового оборота.

В ГНС уже заявили, что и. о. главы Михаил Титарчук "взял ситуацию под личный контроль". Однако даже если история закончится благополучно для бизнеса, это серьезный сигнал о необходимости кадровых перестановок в руководстве ГНС. А за них сейчас отвечает глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Сыграли на опережение

В четверг "Синэво Украина" обнародовала пресс-релиз, в котором обвинила налоговую службу в необоснованном доначислении 1,1 млрд гривен налогов в результате плановой выездной проверки, которая длилась с августа 2021 года. Компания якобы не предоставила для проверки необходимые документы, которые подтверждают ее расходы. При этом в "Синэво" утверждают, что на все вопросы инспекторов ответили, а факты передачи документов зафиксированы. Компания намерена обжаловать результаты проверки в суде. Как выяснилось в дальнейшем из пресс-релиза с реакцией ГНС, в "Синэво" также воспользовались своим правом на возражение против результатов проверки внутри структуры налоговых органов. Это возражение рассмотрят до 20 декабря.

С точки зрения коммуникаций в "Синэво", безусловно, сыграли на опережение. Обращение к президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, в Офис бизнес-омбудсмена и посольство Швеции (компания является частью шведского холдинга "Медикавер") — это, скорее, "подстраховочные" меры на случай, если ГНС внутри структуры не рассмотрит жалобу компании в ее пользу. И тут коммуникационщики компании получают "зачет".

А вот в налоговой можно констатировать полный разброд и шатание как с точки зрения внешних коммуникаций, так и с точки зрения отношения в целом к крупным налогоплательщикам и "прозрачным" иностранным инвесторам. Как и в нашумевшем случае с "Новой Почтой", когда у сотрудников Госпотребслужбы ничего не ёкнуло от выписанного штрафа в 326 млн грн. У фискалов также, по всей видимости, не сработал внутренний инстинкт самосохранения, если они все же приняли решение вынести постановление по "Синэво" с такой огромной суммой.

Даже если в компании были нарушения, очевидно, что с репутационной точки зрения было бы гораздо разумнее не выносить сор из избы и не доводить до такого письма "Синэво", за которую теперь, как и за "Новую Почту", впишутся десятки, если не сотни крупнейших предпринимателей и международных структур.

Разброд и шатание в ГНС

Однако на сложившуюся ситуацию нужно смотреть в контексте всех событий, которые происходят вокруг налоговых органов. В своем недавнем интервью "Интерфаксу" глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что вскоре в налоговой и на таможне ожидаются большие кадровые перестановки. В том числе это связано якобы с нежеланием руководства фискального ведомства эффективно бороться со "скрутками" НДС, объемы которых достигают 5 млрд гривен в месяц.

Такое заявление звучит особенно интересно на фоне информации, согласно которой с недавних пор Даниил Гетманцев едва ли не самостоятельно назначает руководителей на ключевые посты в таможенных органах, а также продвигает своих людей в руководство ГНС в регионах. При этом и. о. главы ГНС Михаил Титарчук, который "взял под личный контроль" дело "Синэво", по всей видимости, вообще от этих кадровых перестановок самоустранился.

Более того, по некоторым данным, именно Гетманцев инициировал недавний переполох с блокированием налоговых накладных от крупных компаний-экспортеров, когда от предприятий в ультимативном порядке стали требовать процент от сумм в накладных в качестве "отката" за прохождение документов. Под "раздачу" тогда, по сведениям участников рынка, попали такие компании, как "Кернел", МХП, ДПЗКУ, "Баядера", "Промрынок", "Нива Переяславщины", Киевский маргариновый завод и еще сотни крупных компаний по всей стране.

"Титарчук полностью курируется Гетманцевым и в последнее время выполняет все, что тот рекомендует. Гетманцев же за последний год принял множество крайне вредных для бизнеса решений, которые уже привели к спаду деловой активности и ухудшению наполнения бюджета. Теперь же он пытается решить эту проблему за счет еще большего давления на предпринимателей, увеличения налогов и масштабных проверок. Сейчас под проверки ГФС попали 15 тысяч компаний", — пояснил собеседник издания The Page.

Сам Гетманцев в своем Телеграм-канале извинился за происходящее и попросил пострадавших присылать документы на перепроверку. Однако на рынке не прекращаются слухи, что таким образом глава налогового комитета Рады пытается выяснить, кто из крупных налогоплательщиков все-таки не против поделиться своими деньгами во имя "высоких идеалов революции".

Динамика отрицательная

Здесь нужно напомнить, что давление на "белый" бизнес, такой как "Синэво", происходит на фоне того, что, по данным Минфина, фискальные и таможенные органы не смогли преодолеть контрабанду даже на фоне принятых СНБО решений по борьбе с крупнейшими контрабандистами (по словам самого Гетманцева, таможня недополучает минимум 50 млрд грн). И что несмотря на увольнение главных кураторов "скруток" — первого вице-премьера Алексея Любченко и его "помощника" — экс-и. о. главы ГНС Евгения Олейникова, торговля фиктивным НДС никуда не делась.

Налоговая остается лидером жалоб предпринимателей в Офис бизнес-омбудсмена: c налоговыми вопросами туда приходит 65% жалобщиков, причем в третьем квартале 2021 года количество жалоб на ГНС стремительно выросло. Основные темы жалоб — невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных, остановка их регистрации, налоговые проверки, безосновательное включение в списки рисковых налогоплательщиков.

При этом инвестиционная привлекательность страны и без того летит в тартарары: согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации, почти 60% гендиректоров считают климат неблагоприятным, треть уверены, что за последние полгода ситуация для предпринимательской деятельности только ухудшилась. Такие ситуации, как сложилась вокруг международного инвестора "Синэво", только подтверждают, что о положительных тенденциях для бизнеса в стране стараниями таких деятелей, как Гетманцев и Титарчук, говорить пока очень рано.