Все инструменты для вывода экономики из тени у нас есть, - Гетманцев

МВД Украины начало детенизацию рынка подакцизных товаров. Это решение поддержал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Как рассказал Гетманцев агентству «Интерфакс-Украина», эти меры позволят упорядочить и детенизовать рынок подакцизных товаров и увеличить поступления в бюджет.

"Мы занялись рынком нелегальных подакцизных товаров. В итоге акциз с произведённого в Украине алкоголя вырос на 18,8%, - отметил Гетманцев.- А по табачному акцизу в ноябре пошел прирост 16%".

"Если эта динамика сохранится, мы выведем рынок из тени. Мы поменяем тех акцизников, которые будут саботировать борьбу", - заявляет политик.

Глава парламентского комитета также напомнил, что подобные меры уже помогли навести порядок на рынке нефтепродуктов: "Пошел 20-процентный рост поступлений от акциза на нефтепродукты. Увеличилась доля продаж на«белых» АЗС. Но работать еще есть над чем",- сказал он.

По мнению Главы финансового комитета, "все инструменты для этой работы есть, нужна была политическая воля. Теперь она точно есть".