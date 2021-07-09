Зеленский провел кадровые перестановки в ОП, поменяв "гуманитарного" замглавы офиса

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в своем офисе с целью переформатирования его работы на гуманитарном направлении. Об этом говорится в указах №№284-288 от 9 июля.

В частности, глава государства уволил с должности своего спичрайтера и заместителя главы ОП Юрия Костюка, назначив вместо него Алексея Днепрова, уволенного, в свою очередь, с должности руководителя аппарата ОП.

Самого же Костюка Зеленский перевел на должность внештатного советника. Должность главы аппарата президентского офиса заняла Мария Витушок.

"Динамичный ритм работы, привлечение новых специалистов для выполнения задач, связанных с обеспечением деятельности президента Украины, и увеличение функциональных обязанностей работников Офиса главы государства обусловили принятие ряда кадровых решений", — пояснили в ОП.

Отмечается, что Днепров, возглавивший гуманитарное направление работы офиса, имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования.

Костюк же сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и "стремительной трансформации общественных процессов". Также Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

В свою очередь Витушок, как отмечают в президентском офисе, является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в аппарате Совета нацбезопасности и обороны, Кабинете министров и Администрации президента (как ОП назывался до избрания Зеленского).

"Владимир Зеленский убежден, что сочетание опыта и новых творческих подходов позволит усилить Офис президента и активизировать работу по соответствующим направлениям", — заявили в офисе.

Напомним, что перед этим Зеленский уволил с должности своего пресс-секретаря Юлию Мендель, назначив вместо нее телеведущего Сергея Никифорова.