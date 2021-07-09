Политика 40 минут назад

Зеленский провел кадровые перестановки в ОП, поменяв "гуманитарного" замглавы офиса

У президента в связи с этим анонсировали некую "стремительную трансформацию общественных процессов"

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в своем офисе с целью переформатирования его работы на гуманитарном направлении. Об этом говорится в указах №№284-288 от 9 июля.

В частности, глава государства уволил с должности своего спичрайтера и заместителя главы ОП Юрия Костюка, назначив вместо него Алексея Днепрова, уволенного, в свою очередь, с должности руководителя аппарата ОП.

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Самого же Костюка Зеленский перевел на должность внештатного советника. Должность главы аппарата президентского офиса заняла Мария Витушок.

"Динамичный ритм работы, привлечение новых специалистов для выполнения задач, связанных с обеспечением деятельности президента Украины, и увеличение функциональных обязанностей работников Офиса главы государства обусловили принятие ряда кадровых решений", — пояснили в ОП.

Отмечается, что Днепров, возглавивший гуманитарное направление работы офиса, имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования.

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Костюк же сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и "стремительной трансформации общественных процессов". Также Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

В свою очередь Витушок, как отмечают в президентском офисе, является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в аппарате Совета нацбезопасности и обороны, Кабинете министров и Администрации президента (как ОП назывался до избрания Зеленского).

"Владимир Зеленский убежден, что сочетание опыта и новых творческих подходов позволит усилить Офис президента и активизировать работу по соответствующим направлениям", — заявили в офисе.

Напомним, что перед этим Зеленский уволил с должности своего пресс-секретаря Юлию Мендель, назначив вместо нее телеведущего Сергея Никифорова.

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