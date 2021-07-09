Политика 60 минут назад

Зеленский уволил Мендель и назначил нового пресс-секретаря

Никифоров ныне известен как ведущий новостей телеканала "Украина 24", а ранее он работал на Euronews

Фото: Facebook-страница Сергея Никифорова Фото: Facebook-страница Сергея Никифорова
Фото: Facebook-страница Сергея Никифорова

Президент Владимир Зеленский уволил с должности своего пресс-секретаря Юлию Мендель, назначив вместо нее телеведущего Сергея Никифорова. Об этом говорится в указах №282 и №283 от 9 июля.

Как отмечается в сообщении на президентском сайте, Никифоров назначен по результатам отбора, собеседования и после завершения всех процедур, необходимых для оформления.

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"Учитывая его опыт профессиональной работы в журналистике, ожидаем дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности президента Украины", — заявили в ОП.

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Напомним, что в апреле 2021 года Мендель решила покинуть пост пресс-секретаря президента. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в администрации главы государства было принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем  Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

В частности, Подоляк отмечал, что среди причин отставки Мендель — жесткий режим работы с президентом и "феерическая атака хейтеров".

По данным издания "Новое время", конкурс на пресс-секретаря длился около двух месяцев. С самого начала было около 70 претендентов. На первом этапе будущий спикер президента должен был записать видеообращение. На втором этапе остались всего около 10 человек. Они прошли несколько собеседований у главы Офиса президента Андрея Ермака и ответственного за медианаправление Подоляка.

Никифоров же ныне известен как ведущий выпусков новостей телеканала "Украина 24", а ранее он работал на Euronews.

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