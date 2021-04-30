У Зеленского будет новый пресс-секретарь: Мендель решила уйти со своего поста

Юлия Мендель решила покинуть пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, который она занимала почти два года.

Как сообщает "Бабель" со ссылкой на свои источники в Офисе главы президента, Мендель пока продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента Украины.

По информации издания, это продолжается временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, в администрации главы государства было принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

"Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям", — сказал Подоляк.

Ранее сообщалось, что в июне 2020 года пресс-секретарь президента Владимира Зеленского получила зарплату более, чем в полтора раза больше самого главы государства.

Напомним, 15 марта Юлия Мендель начала вести еженедельную программу "Взгляд Банковой" на государственном телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных Россией территориях Украины.