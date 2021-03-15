Пресс-секретарь Зеленского Мендель будет вести на госТВ программу для Донбасса и Крыма

Пресс-секретар президента Украины Юлия Мендель с сегодняшнего дня, 15 марта, начинает вести еженедельную программу "Взгляд Банковой" на государственном телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом идет речь в сообщении телеканала на его странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что Мендель будет комментировать актуальные события и будет "делиться своими выводами о том, что происходит, будет делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

"На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины", — говорится в сообщении.

Сама Мендель прокомментировала это следующим образом: "Не устаем говорить с вами. А особенно — с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube — пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев с обеих сторон контактной линии".

Как известно, украинский государственный телеканал "Дом" начал спутниковое вещание на оккупированные Россией территории Украины 1 марта. "Дом" можно смотреть в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и других оккупированных городах.