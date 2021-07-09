Ивано-Франковскую область возглавила замглавы ОГА

Президент Владимир Зеленский указом №281 от 8 июля назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук, которая до этого работала заместителем главы этой ОГА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи в Офисе президента Зеленский вручил новой руководительнице ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов на должности.

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Среди приоритетов он назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

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Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятынский сельскохозяйственный техникум по специальности "бухгалтерский учет", а в 2005 году — Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по специальности "правоведение". Доктор наук по государственному управлению.

Трудовую деятельность Светлана Онищук начала в 2002 году в качестве юридического консультанта частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел.

С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 года — заместитель главы Ивано-Франковской ОГА.

В свою очередь, указом №280 Зеленский уволил с должности ивано-франковского губернатора Андрея Бойчука, который был назначен на нее 24 декабря 2020 года.

Отметим также, что 25 июня президент заменил на должности главы Сумской ОГА Василия Хому на Дмитрия Живицкого, а ранее дважды в течение полутора месяцев сменил руководителя Кировоградской ОГА: 15 апреля был уволен губернатор Андрей Назаренко, его полномочия стал исполнять Валерий Жалдак, а 27 мая в должности был утвержден уже не он, а Мария Черная.